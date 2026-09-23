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Teto de fábrica desaba e trabalhadores ficam inconscientes em Brumadinho 

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, cerca de oito funcionários estavam no local no momento do colapso da estrutura

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
23/09/2026 19:02

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Ambulâncias do Samu foram acionadas para prestar socorro às vítimas
Ambulâncias do Samu foram acionadas para prestar socorro às vítimas crédito: Redes sociais/Reprodução

O teto da fábrica da empresa Adorar Alimentos desabou no fim da tarde desta quarta-feira (23/9), em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, cerca de oito funcionários estavam no local no momento do colapso da estrutura. Seis deles teriam ficado inconscientes.

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Os bombeiros foram acionados por volta das 17h para atender à ocorrência na Rua Sioney Pinto, número 163, no distrito de Conceição do Itaguá.

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As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Brumadinho e de São Joaquim de Bicas.

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Até a publicação desta reportagem, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre as circunstâncias que provocaram o desabamento. A ocorrência ainda estava em atendimento.

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