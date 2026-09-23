Desfile contra o capacitismo reúne pessoas com deficiência no Centro de BH

Formado em Jornalismo e pós-graduado em Jornalismo e Práticas Contemporâneas, estudou Arte Contemporânea Escola Guignard (UEMG). É repórter fotográfico multimídia dos Diários Associados, que edita os jornais Estado de Minas, o tabloide Aqui e o Portal de

A Praça da Estação, no Centro de Belo Horizonte, foi palco de um desfile que reuniu pessoas com deficiência e seus familiares nesta quarta-feira (23/9). Promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) dentro do contexto da agenda do Setembro Verde – mês voltado à conscientização e garantia dos direitos da pessoa com deficiência –, o evento, que se iniciou às 14h, teve como foco principal o combate ao capacitismo e o incentivo ao protagonismo desse público.

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O desfile contou com mensagens de conscientização, cartazes, performances e camisas customizadas para a ocasião. A escolha do figurino e dos adereços foi pensada para respeitar as preferências individuais e a personalidade de cada participante para garantir um ambiente de acolhimento e autonomia.

Foco na inclusão



Mais do que o momento da caminhada e apresentação, todo o processo de construção do evento foi desenhado com foco na inclusão e no respeito aos limites individuais. A organização promoveu ensaios leves e adaptados ao ritmo e às necessidades dos participantes, estimulando o fortalecimento de vínculos familiares.

Além da produção das roupas e do visual, o desfile foi uma forma de manifesto e mensagem em defesa de uma sociedade sem barreiras físicas e comportamentais.

Prefeitura de Belo Horizonte celebra visibilidade as pessoas com deficiencia. O evento aconteceu no Centro de Referencia da Juventudade e contou com a presenca de mais de trabalhadores da area, pessoas atendidas e suas familias Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press Prefeitura de Belo Horizonte celebra visibilidade as pessoas com deficiencia. O evento aconteceu no Centro de Referencia da Juventudade e contou com a presenca de mais de trabalhadores da area, pessoas atendidas e suas familias Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press Prefeitura de Belo Horizonte celebra visibilidade as pessoas com deficiencia. O evento aconteceu no Centro de Referencia da Juventudade e contou com a presenca de mais de trabalhadores da area, pessoas atendidas e suas familias Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press Prefeitura de Belo Horizonte celebra visibilidade as pessoas com deficiencia. O evento aconteceu no Centro de Referencia da Juventudade e contou com a presenca de mais de trabalhadores da area, pessoas atendidas e suas familias Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press Prefeitura de Belo Horizonte celebra visibilidade as pessoas com deficiencia. O evento aconteceu no Centro de Referencia da Juventudade e contou com a presenca de mais de trabalhadores da area, pessoas atendidas e suas familias Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press Prefeitura de Belo Horizonte celebra visibilidade as pessoas com deficiencia. O evento aconteceu no Centro de Referencia da Juventudade e contou com a presenca de mais de trabalhadores da area, pessoas atendidas e suas familias Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press Prefeitura de Belo Horizonte celebra visibilidade as pessoas com deficiencia. O evento aconteceu no Centro de Referencia da Juventudade e contou com a presenca de mais de trabalhadores da area, pessoas atendidas e suas familias Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press Prefeitura de Belo Horizonte celebra visibilidade as pessoas com deficiencia. O evento aconteceu no Centro de Referencia da Juventudade e contou com a presenca de mais de trabalhadores da area, pessoas atendidas e suas familias Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press Voltar Próximo

Combate ao capacitismo

O capacitismo – termo que define o preconceito e a discriminação com base no julgamento de que pessoas com deficiência são inferiores ou incapazes – ainda é uma das principais barreiras cotidianas enfrentadas por essa parcela da população.

Segundo a PBH, eventos como o realizado na Praça da Estação reforçam que a inclusão exige ações práticas, garantindo não apenas a ocupação de espaços públicos, mas o respeito e a cidadania em toda a cidade.

Rede de atendimento e serviços públicos em BH

Além de eventos de conscientização, de acordo com a PBH, a capital conta com serviços municipais voltados ao atendimento diário da população com deficiência em diversas áreas:

Assistência Social: o município dispõe do Centro Dia da Pessoa com Deficiência, no Barreiro, para suporte a jovens e adultos dependentes, além de Residências Inclusivas para acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social ou de rua. Também há atendimento domiciliar com foco no apoio familiar por meio da Mala de Recursos Lúdicos.

Educação Inclusiva: na rede pública municipal, a estrutura de atendimento inclui o Atendimento Educacional Especializado (AEE), apoio de auxiliares para atividades diárias, salas multidisciplinares e suporte hospitalar ou domiciliar quando necessário. A rede mantém ainda o projeto União de Mães Atípicas (UMA), voltado ao suporte às cuidadoras.

Mobilidade Urbana: a frota de ônibus e as estações de integração do transporte coletivo contam com recursos de acessibilidade, além de pisos táteis nos abrigos e semáforos com sinal sonoro em cruzamentos centrais da cidade.

Mercado de Trabalho: por meio do Programa Mercado Trabalho Inclusivo (PROMETI), são realizados atendimentos no BH Resolve e no SINE Barreiro para orientação de trabalhadores e apoio a empresas no cumprimento da Lei de Cotas.

Esporte e Lazer: o Programa Superar oferece modalidades esportivas e práticas físicas gratuitas para crianças a partir de 6 anos, jovens e adultos com deficiência. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro