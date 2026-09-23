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VIOLÊNCIA

Suspeita de jogar água quente em rosto da namorada do ex é presa

Mulher, de 32 anos, foi localizada em Venda Nova na terça-feira (22) por crime cometido em 21 de maio no bairro Santa Rosa, na Pampulha

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CS
Cauê Siwek*
CS
Cauê Siwek*
Repórter
23/09/2026 16:43

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Viatura da Polícia Civil (PCMG) no DHPP
Polícia Civil prende mulher suspeita de invadir casa do ex-companheiro e jogar água quente nele e em sua atual namorada crédito: Leandro Couri/EM/DA Press

Uma mulher de 32 anos foi presa preventivamente na tarde de terça-feira (22/9) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Ela é investigada por invadir a casa do ex-companheiro e agredir gravemente a atual namorada dele, uma jovem de 22 anos, no Bairro Santa Rosa, Região da Pampulha, em Belo Horizonte. O crime ocorreu em 21 de maio deste ano. 

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De acordo com a PCMG, a suspeita entrou na casa do ex e surpreendeu o casal enquanto eles dormiam, derramando água quente sobre o rosto da vítima. O ataque causou queimaduras também no pescoço e nos braços da jovem, que precisou de socorro médico após a agressão.

Após localizar a investigada, a equipe policial efetuou a prisão na região de Venda Nova.

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A mulher foi conduzida até a polícia judiciária e, em seguida, encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento até o esclarecimento completo de todas as circunstâncias do caso.

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