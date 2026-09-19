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ACIDENTE

Silo de grãos de café desaba e trabalhador morre soterrado

Jovem trabalhava sob a estrutura de armazenamento dos grãos em uma fazenda, quando o silo desabou e ele ficou soterrado

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
19/09/2026 18:36

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O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e encontrou o trabalhador já sem vida, soterrado pelos grãos de café
O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e encontrou o trabalhador já sem vida, soterrado pelos grãos de café crédito: CBMMG/Divulgação

Um trabalhador, de 21 anos, morreu soterrado por um silo de grãos de café na tarde deste sábado (19/9) em Ibiá, no Alto Paranaíba.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 13h30 na Fazenda Manchúria, localizada em uma área rural.

Conforme informações apuradas pelos bombeiros, o rapaz trabalhava sob a estrutura que armazena os grãos quando ela desabou. Ele foi soterrado pelos grãos.

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Ainda segundo os militares, o jovem foi encontrado já sem vida no local. A Polícia Civil (PC) foi acionada e realiza a perícia.

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