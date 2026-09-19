Silo de grãos de café desaba e trabalhador morre soterrado

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um trabalhador, de 21 anos, morreu soterrado por um silo de grãos de café na tarde deste sábado (19/9) em Ibiá, no Alto Paranaíba.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 13h30 na Fazenda Manchúria, localizada em uma área rural.

Conforme informações apuradas pelos bombeiros, o rapaz trabalhava sob a estrutura que armazena os grãos quando ela desabou. Ele foi soterrado pelos grãos.

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Ainda segundo os militares, o jovem foi encontrado já sem vida no local. A Polícia Civil (PC) foi acionada e realiza a perícia.