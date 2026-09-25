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Motorista de viatura da PM erra caminho e bate de frente com carro de luxo

Acidente aconteceu na manhã desta sexta (25/9) e interditou faixas da avenida, provocando retenções também no Buritis

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
25/09/2026 12:37

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Cruzamento da Avenida Raja Gabaglia com a Rua José Rodrigues Pereira, onde aconteceu a batida nesta sexta-feira (25/9)
Cruzamento da Avenida Raja Gabaglia com a Rua José Rodrigues Pereira, onde viatura da PM e um carro de luxo se envolveram em acidente crédito: Jair Amaral/EM/D.A. Press

Uma viatura da Polícia Militar de Meio Ambiente (PMMA) que seguia de São João del-Rei, na Região Central de Minas Gerais, entrou na contramão e bateu de frente com um carro de luxo na Avenida Raja Gabaglia, no sentido Belvedere, após a Rua José Rodrigues Pereira, na zona Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (25/9). O acidente travou o trânsito na via e causou lentidão nas imediações.

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A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar pela BHTrans.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), o órgão responsável pelo trânsito da capital mineira informou, às 8h22, que naquele momento, a pista externa da Raja Gabaglia, que estava fechada, havia sido liberada. Uma faixa, no entanto, permanecia bloqueada na pista interna.

O acidente também afetou o trânsito na própria Raja Gabaglia e na Avenida Barão Homem de Melo, além de outras vias do Bairro Buritis. A situação provocou retenções durante a manhã.

Ainda conforme a BHTrans, a situação foi normalizada às 9h45, quando a avenida foi totalmente liberada para o tráfego.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Renata Galdino

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