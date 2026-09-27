Copasa faz apelo pelo uso consciente de água em meio à onda de calor

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A Região Metropolitana de Belo Horizonte enfrenta temperaturas altas provocadas por uma massa de ar quente e seco, intensificada pelo fenômeno Super El Niño. Diante desse cenário de pico de consumo, a Copasa emitiu um comunicado preventivo orientando a população a utilizar a água de forma consciente para evitar oscilações de pressão na rede de abastecimento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Apesar da alta demanda registrada nos últimos dias, a companhia esclarece que os grandes sistemas produtores responsáveis pela Grande BH, como Paraopeba e Rio das Velhas, apresentam volumes e níveis de reservaçãoi dentro da normalidade para esta época do ano. As Estações de Tratamento de Água (ETAs) e sistemas de bombeamento também estão operando na capacidade máxima.

O foco da mobilização é proteger os reservatórios estratégicos de distribuição espalhados pelos bairros. De acordo com a diretora de Operações da Copasa, Laura Petri, o uso simultâneo e excessivo durante as horas mais quentes impede que esses reservatórios locais recuperem os níveis ideais ao longo da noite. Esse esvaziamento rápido pode gerar instabilidade na pressão da água, afetando principalmente as regiões mais altas ou periféricas da rede.

Para reforçar a infraestrutura contra eventos climáticos extremos, a empresa garantiu que mantém investimentos em expansão de redes, perfuração de poços profundos, eliminação de ar nas tubulações e combate às ligações clandestinas. Além disso, foi intensificado o monitoramento em tempo real dos reservatórios e a disponibilização de caminhões-pipa para serviços essenciais, como hospitais e creches.

Orientações da Copasa à população

1. Evite lavagens não essenciais: Adie a lavagem de calçadas, fachadas, veículos e tapetes durante os dias de pico de calor. Utilize a vassoura para a limpeza de áreas externas.

2. Atenção ao banho e torneiras: Reduza o tempo de banho e mantenha a torneira fechada ao escovar os dentes, ensaboar as mãos ou lavar a louça.

3. Mantenha a caixa d’água do imóvel regulada: Garantir que o reservatório domiciliar tenha capacidade adequada e estejas sem vazamentos protege a própria residência em momentos de oscilação de pressão na rede de rua.

4. Priorize a irrigação consciente: Regue jardins e plantas apenas no início da manhã ou no final da noite, evitando a evaporação rápida da água pelo sol forte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

5. Comunique vazamentos imediatamente: Ao identificar vazamentos na rede de rua ou em cavaletes, acione a Copasa pelos canais de atendimento (Telefone 115, WhatsApp ou App Copasa Digital) para que o reparo seja feito com urgência