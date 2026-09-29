Metrô em BH terá intervalos maiores até sábado (3/10); confira os horários

Quem usa o metrô de Belo Horizonte terá que esperar mais tempo para embarcar até sábado (3/10). Os intervalos serão ampliados em diferentes horários e algumas estações terão circulação por uma única via devido às obras de modernização da Linha 1, que incluem intervenções no sistema de sinalização e na infraestrutura.

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Durante os trabalhos, os passageiros deverão conferir a direção do trem antes de pegar o trem.

Nesta terça-feira (29/9), o intervalo entre os trens será de 18 minutos após as 20h. Entre 20h e 23h, as composições circularão por uma única via nas estações Carlos Prates e Calafate.

De quarta (30/9) a sexta (2/10), o intervalo será ainda maior: 24 minutos após as 20h. Das 20h às 23h, os trens circularão por uma única via nas estações Santa Efigênia, Santa Tereza e Horto.

Já no sábado (3/10), a alteração será durante o dia. Os trens terão intervalo de 24 minutos entre 10h e 19h. Nesse período, haverá circulação por uma única via nas estações Calafate, Carlos Prates e Lagoinha.

Apesar das alterações, não haverá necessidade de baldeação. A orientação aos passageiros é verificar a direção da composição antes de entrar no trem, principalmente nos horários em que a circulação será feita por uma única via.

Horário

As estações do metrô funcionam todos os dias, das 5h15 às 23h. Nos dias úteis, o intervalo é de 7,5 minutos nos horários de pico e de 15 minutos nos demais períodos. Pela manhã, o pico ocorre das 6h às 8h, e à tarde, das 16h30 às 18h30.

Aos sábados, o intervalo é de 7,5 minutos entre 6h e 8h e de 15 minutos após as 8h. Aos domingos e feriados, os trens circulam normalmente a cada 15 minutos durante todo o dia. Durante o período de modernização do sistema, no entanto, esses intervalos podem sofrer alterações.

Comunicação ao usuário

As mudanças na operação são informadas aos passageiros pelo Instagram oficial do Metrô BH (@metrobhoficial) e pelo site institucional. Nas estações, os avisos também são exibidos nas telas digitais e transmitidos pelo sistema de sonorização.

Funcionários estarão disponíveis nas estações para orientar os passageiros durante os períodos de alteração.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice