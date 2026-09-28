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CAPACITAÇÃO

Metrô BH simula atropelamento em estação nesta segunda (28/9)

Treinamento com cenário realista coloca equipes à prova na estação Novo Eldorado. Veja como fica a operação dos trens

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CL
Camila Lyrio*
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Camila Lyrio*
Repórter
28/09/2026 11:37

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Treinamento no metrô de BH simula atropelamento
Treinamento no metrô de BH simula atropelamento na estação Novo Eldorado crédito: Edésio Ferreira/EM

O Metrô de BH realiza, na manhã desta segunda-feira (28/9), um treinamento de resgate de vítimas de atropelamento na estação Novo Eldorado, em Contagem. 

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A atividade começou às 9h e segue até 12h30, com objetivo de capacitar os colaboradores para lidar com situações de emergência no sistema metroviário. 

Um ator participa da simulação para reproduzir um cenário de ocorrência real. Ele ficará sob o trem, para retratar a ocorrência, permitindo assim que os funcionários do metrô pratiquem os procedimentos de resgate e atendimento à vítima, com o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e dos equipamentos de socorro adequados. 

Treinamento no metrô de BH simula atropelamento
Treinamento no metrô de BH simula atropelamento Edésio Ferreira/EM

A ação tem intuito de preparar os profissionais, fortalecer a integração entre as equipes do metrô e garantir agilidade e segurança na resposta a situações de emergência.

O treinamento está acontecendo na Via 1 da estação Novo Eldorado para não interromper a circulação dos trens. Usuários que estiverem na estão poderão assistir ao treinamento. 

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

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