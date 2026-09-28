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TRAGÉDIA NA ESTRADA

Ônibus que seguia para Contagem tomba no ES e deixa 3 mortos e 44 feridos

Veículo levava 47 pessoas e seguia de Itaoca, no Espírito Santo, para a cidade na Grande BH. Acidente ocorreu na região conhecida como Curva da Ferradura

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
28/09/2026 07:54 - atualizado em 28/09/2026 08:04

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Ônibus rumo a Contagem tomba na BR-262, em Espírito Santo
Ônibus rumo a Contagem tomba na BR-262, no Espírito Santo crédito: Corpo de Bombeiros ES/Reprodução

Três pessoas morreram e outras 44 ficaram feridas depois que um ônibus de turismo que seguia para Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, tombar na BR-262, em Ibatiba, no Espírito Santo, na noite desse domingo (27/9).

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O acidente ocorreu na região conhecida como Curva da Ferradura. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, as equipes foram acionadas por volta das 21h20. O ônibus transportava 47 pessoas.

Duas vítimas foram encontradas já sem vida depois de serem ejetadas do veículo. Uma terceira morreu durante o atendimento realizado pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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As outras 44 pessoas foram atendidas e encaminhadas para unidades de saúde da região. Apesar da informação inicial sobre a possibilidade de passageiros presos às ferragens, os bombeiros não encontraram vítimas nessa situação.

Devido à dimensão do acidente, nove bombeiros militares e quatro viaturas foram mobilizados. Também participaram do atendimento equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar, Polícia Civil, Samu e ambulâncias das prefeituras de Ibatiba e de municípios da região.

Ônibus seguia para Contagem

Segundo informações levantadas pelos bombeiros no local, o ônibus de turismo havia saído de Itaoca, no litoral sul do Espírito Santo, e tinha como destino Contagem, na Grande BH.

Uma das pessoas que estava no veículo relatou que o ônibus teria apresentado problemas mecânicos durante o trajeto. Não foi informado, no entanto, qual seria o defeito, e ainda não há confirmação de que o problema tenha relação com o acidente.

Por causa da baixa luminosidade e da complexidade da ocorrência, os bombeiros também fizeram buscas nas imediações para verificar se outras vítimas haviam sido lançadas para fora do veículo. Ninguém mais foi localizado.

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Durante o atendimento, a BR-262 ficou interditada nos dois sentidos. Depois do encerramento dos trabalhos dos bombeiros, o local ficou sob responsabilidade da PRF.

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