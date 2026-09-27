BR-040 em MG: rodovia é totalmente liberada após acidente com morte

A BR-040 foi totalmente liberada nos dois sentidos, às 12h40 deste domingo (27/9), após um acidente envolvendo dois veículos no km 608, em Congonhas, na Região Central de Minas Gerais. A batida deixou uma pessoa morta, quatro feridas e outras cinco ilesas.

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Segundo a EPR Via Mineira, concessionária responsável pelo trecho, a ocorrência foi registrada às 8h43. Equipes foram mobilizadas para o atendimento, com ambulância, viatura médica, guincho e veículos de inspeção.

Ao todo, dez pessoas estavam envolvidas no acidente. Uma delas morreu ainda no local. Outras quatro foram encaminhadas para atendimento hospitalar, sendo duas em estado moderado e duas com ferimentos leves. As demais cinco pessoas não tiveram ferimentos e não precisaram de atendimento médico.

A colisão ocorreu na altura do km 608, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Conforme informações do Corpo de Bombeiros, os veículos bateram de frente. Uma das vítimas ficou presa às ferragens e morreu no local.

Durante o atendimento da ocorrência, os dois sentidos da rodovia ficaram completamente interditados. A liberação ocorreu após a conclusão dos procedimentos necessários pelas equipes que atuavam no local.

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A EPR Via Mineira informou que o telefone 0800 003 1040 permanece disponível 24 horas para informações e emergências.