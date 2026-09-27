Assine
overlay
Início Gerais
COLISÃO FRONTAL

Batida mata uma pessoa e bloqueia os dois sentidos da BR-040

Ocorrência envolveu 10 pessoas, sendo cinco ocupantes de cada veículo

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
27/09/2026 10:55 - atualizado em 27/09/2026 10:56

compartilhe

×
Uma vítima morreu presa às ferragens
Uma das vítimas ficou presa às ferragens e morreu no local crédito: CBMMG

Um acidente bloqueia todos os sentidos da BR-040, altura de Congonhas, na Região Central de Minas Gerais, na manhã deste domingo (27/9). O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência por volta das 9h.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a corporação, houve uma batida frontal entre dois carros, na altura do Km 608, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os militares informaram que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a concessionária que administra o trecho, a EPR, apoia o trabalho. Uma pessoa, ainda não identificada, ficou presa às ferragens e morreu no local.

Leia Mais

A Polícia Civil de Conselheiro Lafaiete foi acionada. Segundo informações preliminares, 10 pessoas se envolveram no acidente, sendo que cada veículo tinha cinco ocupantes. Além do óbito, quatro pessoas socorridas por ambulâncias e outras cinco dispensaram atendimento, sem ferimentos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os bombeiros informaram que, até o momento, há congestionamento de três quilômetros em ambos os sentidos. A empresa responsável também confirmou que os dois lados da via estão interditados.

Tópicos relacionados:

acidente br ferragens vitima

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay