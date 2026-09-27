Batida mata uma pessoa e bloqueia os dois sentidos da BR-040

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um acidente bloqueia todos os sentidos da BR-040, altura de Congonhas, na Região Central de Minas Gerais, na manhã deste domingo (27/9). O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência por volta das 9h.

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Segundo a corporação, houve uma batida frontal entre dois carros, na altura do Km 608, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os militares informaram que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a concessionária que administra o trecho, a EPR, apoia o trabalho. Uma pessoa, ainda não identificada, ficou presa às ferragens e morreu no local.

A Polícia Civil de Conselheiro Lafaiete foi acionada. Segundo informações preliminares, 10 pessoas se envolveram no acidente, sendo que cada veículo tinha cinco ocupantes. Além do óbito, quatro pessoas socorridas por ambulâncias e outras cinco dispensaram atendimento, sem ferimentos.

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Os bombeiros informaram que, até o momento, há congestionamento de três quilômetros em ambos os sentidos. A empresa responsável também confirmou que os dois lados da via estão interditados.