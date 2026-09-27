Onda de calor coloca 190 cidades de Minas sob alerta vermelho; saiba quais
Defesa Civil alerta para calor intenso e tempo seco; em Belo Horizonte, temperaturas podem chegar a 34°C até próxima quinta-feira
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O calor intenso deve marcar os próximos dias em Minas Gerais. Ao todo, 190 municípios estão sob alerta vermelho, de "grande perigo", para uma onda de calor. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê temperaturas até 5°C acima da média por um período superior a cinco dias. Em Belo Horizonte, a Defesa Civil também emitiu alerta para onda de calor forte, com previsão de máximas de até 34°C e umidade relativa do ar próxima de 25% durante as tardes.
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O aviso do Inmet abrange municípios das regiões Oeste de Minas, Sul/Sudoeste, Zona da Mata, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Campo das Vertentes. O período de maior atenção começou neste fim de semana e se estende até quarta-feira (30/9), conforme o alerta meteorológico.
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A condição é provocada pela atuação de uma massa de ar quente, que favorece a elevação das temperaturas e a permanência do tempo seco. Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, os efeitos devem ser mais sentidos durante as tardes. Na capital, o aviso municipal é válido até quinta-feira (1/10)
Confira os municípios
- Aguanil
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Alfenas
- Alpinópolis
- Alterosa
- Andradas
- Andrelândia
- Arantina
- Arceburgo
- Areado
- Baependi
- Bandeira do Sul
- Belmiro Braga
- Bias Fortes
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Bom Sucesso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Caldas
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campos Gerais
- Cana Verde
- Capetinga
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo de Minas
- Carmo do Rio Claro
- Carneirinho
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Cássia
- Caxambu
- Chiador
- Claraval
- Conceição da Aparecida
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Consolação
- Coqueiral
- Cordislândia
- Córrego do Bom Jesus
- Cristais
- Cristina
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Elói Mendes
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Extrema
- Fama
- Fortaleza de Minas
- Fronteira
- Frutal
- Gonçalves
- Guapé
- Guaranésia
- Guaxupé
- Heliodora
- Ibertioga
- Ibiraci
- Ibitiúra de Minas
- Ibituruna
- Ijaci
- Ilicínea
- Inconfidentes
- Ingaí
- Ipuiúna
- Itajubá
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapagipe
- Itapeva
- Itaú de Minas
- Itumirim
- Iturama
- Itutinga
- Jacuí
- Jacutinga
- Jesuânia
- Juiz de Fora
- Juruaia
- Lambari
- Lavras
- Liberdade
- Lima Duarte
- Limeira do Oeste
- Luminárias
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Mar de Espanha
- Maria da Fé
- Marmelópolis
- Matias Barbosa
- Minduri
- Monsenhor Paulo
- Monte Belo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muzambinho
- Natércia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Resende
- Olaria
- Olímpio Noronha
- Ouro Fino
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Vinte
- Passos
- Pedralva
- Pedro Teixeira
- Perdões
- Piedade do Rio Grande
- Piranguçu
- Piranguinho
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Pratápolis
- Ribeirão Vermelho
- Rio Preto
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Ibitipoca
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- Santana da Vargem
- Santana do Deserto
- Santana do Garambéu
- São Bento Abade
- São Francisco de Sales
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João da Mata
- São João del Rei
- São João Batista do Glória
- São José da Barra
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador José Bento
- Seritinga
- Serrania
- Serranos
- Silvianópolis
- Simão Pereira
- Soledade de Minas
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Três Pontas
- Turvolândia
- Varginha
- Virgínia
- Wenceslau Braz
Cuidados
A Defesa Civil recomenda que a população aumente a ingestão de água ao longo do dia, mesmo quando não houver sensação de sede. Também é indicado evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre 10h e 16h, e reduzir atividades físicas intensas nos períodos mais quentes.
Outra orientação é dar preferência a roupas leves e claras, além de alimentos com maior quantidade de água, como frutas, verduras e legumes. Ambientes devem permanecer ventilados e, quando possível, podem ser umidificados.
Crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas precisam de atenção especial durante o período de calor intenso. O órgão também orienta evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, cafeína e refeições muito pesadas.
Tempo seco
Além do calor, Belo Horizonte está sob alerta de baixa umidade do ar. A previsão da Defesa Civil é de índices em torno de 30% durante o período de maior aquecimento. A combinação entre temperaturas elevadas e ar seco pode aumentar o desconforto e exigir cuidados adicionais com hidratação.
O alerta de onda de calor do Inmet não inclui a capital mineira na área dos 190 municípios, mas o calor também será intenso em BH. Para este domingo (27/9), a previsão da Defesa Civil é de céu claro, máxima de 34°C e umidade mínima próxima de 25% à tarde.
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Em caso de emergência relacionada às condições meteorológicas, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. O órgão estadual também disponibiliza alertas meteorológicos por SMS: o cidadão pode cadastrar o CEP enviando uma mensagem para o número 40199.