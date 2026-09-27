Onda de calor coloca 190 cidades de Minas sob alerta vermelho; saiba quais

O calor intenso deve marcar os próximos dias em Minas Gerais. Ao todo, 190 municípios estão sob alerta vermelho, de "grande perigo", para uma onda de calor. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê temperaturas até 5°C acima da média por um período superior a cinco dias. Em Belo Horizonte, a Defesa Civil também emitiu alerta para onda de calor forte, com previsão de máximas de até 34°C e umidade relativa do ar próxima de 25% durante as tardes.

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O aviso do Inmet abrange municípios das regiões Oeste de Minas, Sul/Sudoeste, Zona da Mata, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Campo das Vertentes. O período de maior atenção começou neste fim de semana e se estende até quarta-feira (30/9), conforme o alerta meteorológico.

A condição é provocada pela atuação de uma massa de ar quente, que favorece a elevação das temperaturas e a permanência do tempo seco. Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, os efeitos devem ser mais sentidos durante as tardes. Na capital, o aviso municipal é válido até quinta-feira (1/10)



Confira os municípios

Aguanil

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Alfenas

Alpinópolis

Alterosa

Andradas

Andrelândia

Arantina

Arceburgo

Areado

Baependi

Bandeira do Sul

Belmiro Braga

Bias Fortes

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Bom Sucesso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campo Belo

Campo do Meio

Campos Gerais

Cana Verde

Capetinga

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo de Minas

Carmo do Rio Claro

Carneirinho

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Cássia

Caxambu

Chiador

Claraval

Conceição da Aparecida

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Consolação

Coqueiral

Cordislândia

Córrego do Bom Jesus

Cristais

Cristina

Cruzília

Delfim Moreira

Divisa Nova

Dom Viçoso

Elói Mendes

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Extrema

Fama

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Gonçalves

Guapé

Guaranésia

Guaxupé

Heliodora

Ibertioga

Ibiraci

Ibitiúra de Minas

Ibituruna

Ijaci

Ilicínea

Inconfidentes

Ingaí

Ipuiúna

Itajubá

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapeva

Itaú de Minas

Itumirim

Iturama

Itutinga

Jacuí

Jacutinga

Jesuânia

Juiz de Fora

Juruaia

Lambari

Lavras

Liberdade

Lima Duarte

Limeira do Oeste

Luminárias

Machado

Madre de Deus de Minas

Mar de Espanha

Maria da Fé

Marmelópolis

Matias Barbosa

Minduri

Monsenhor Paulo

Monte Belo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Resende

Olaria

Olímpio Noronha

Ouro Fino

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Vinte

Passos

Pedralva

Pedro Teixeira

Perdões

Piedade do Rio Grande

Piranguçu

Piranguinho

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alto

Pratápolis

Ribeirão Vermelho

Rio Preto

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santana da Vargem

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

São Bento Abade

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Sapucaí

São João da Mata

São João del Rei

São João Batista do Glória

São José da Barra

São José do Alegre

São Lourenço

São Pedro da União

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Seritinga

Serrania

Serranos

Silvianópolis

Simão Pereira

Soledade de Minas

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Três Pontas

Turvolândia

Varginha

Virgínia

Wenceslau Braz

Cuidados

A Defesa Civil recomenda que a população aumente a ingestão de água ao longo do dia, mesmo quando não houver sensação de sede. Também é indicado evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre 10h e 16h, e reduzir atividades físicas intensas nos períodos mais quentes.

Outra orientação é dar preferência a roupas leves e claras, além de alimentos com maior quantidade de água, como frutas, verduras e legumes. Ambientes devem permanecer ventilados e, quando possível, podem ser umidificados.

Crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas precisam de atenção especial durante o período de calor intenso. O órgão também orienta evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, cafeína e refeições muito pesadas.

Tempo seco

Além do calor, Belo Horizonte está sob alerta de baixa umidade do ar. A previsão da Defesa Civil é de índices em torno de 30% durante o período de maior aquecimento. A combinação entre temperaturas elevadas e ar seco pode aumentar o desconforto e exigir cuidados adicionais com hidratação.

O alerta de onda de calor do Inmet não inclui a capital mineira na área dos 190 municípios, mas o calor também será intenso em BH. Para este domingo (27/9), a previsão da Defesa Civil é de céu claro, máxima de 34°C e umidade mínima próxima de 25% à tarde.

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Em caso de emergência relacionada às condições meteorológicas, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. O órgão estadual também disponibiliza alertas meteorológicos por SMS: o cidadão pode cadastrar o CEP enviando uma mensagem para o número 40199.