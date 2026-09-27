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ATENÇÃO, MORADORES!

Onda de calor coloca 190 cidades de Minas sob alerta vermelho; saiba quais

Defesa Civil alerta para calor intenso e tempo seco; em Belo Horizonte, temperaturas podem chegar a 34°C até próxima quinta-feira

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
27/09/2026 13:59

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A condição é provocada pela atuação de uma massa de ar quente, que favorece a elevação das temperaturas e a permanência do tempo seco
A condição é provocada pela atuação de uma massa de ar quente, que favorece a elevação das temperaturas e a permanência do tempo seco crédito: Edésio Ferreira/EM/DA.Press

O calor intenso deve marcar os próximos dias em Minas Gerais. Ao todo, 190 municípios estão sob alerta vermelho, de "grande perigo", para uma onda de calor. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê temperaturas até 5°C acima da média por um período superior a cinco dias. Em Belo Horizonte, a Defesa Civil também emitiu alerta para onda de calor forte, com previsão de máximas de até 34°C e umidade relativa do ar próxima de 25% durante as tardes.

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O aviso do Inmet abrange municípios das regiões Oeste de Minas, Sul/Sudoeste, Zona da Mata, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Campo das Vertentes. O período de maior atenção começou neste fim de semana e se estende até quarta-feira (30/9), conforme o alerta meteorológico.

Leia Mais

A condição é provocada pela atuação de uma massa de ar quente, que favorece a elevação das temperaturas e a permanência do tempo seco. Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, os efeitos devem ser mais sentidos durante as tardes. Na capital, o aviso municipal é válido até quinta-feira (1/10)

Confira os municípios

  • Aguanil
  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Albertina
  • Alfenas
  • Alpinópolis
  • Alterosa
  • Andradas
  • Andrelândia
  • Arantina
  • Arceburgo
  • Areado
  • Baependi
  • Bandeira do Sul
  • Belmiro Braga
  • Bias Fortes
  • Boa Esperança
  • Bocaina de Minas
  • Bom Jardim de Minas
  • Bom Jesus da Penha
  • Bom Repouso
  • Bom Sucesso
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Cabo Verde
  • Cachoeira de Minas
  • Caldas
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campestre
  • Campo Belo
  • Campo do Meio
  • Campos Gerais
  • Cana Verde
  • Capetinga
  • Careaçu
  • Carmo da Cachoeira
  • Carmo de Minas
  • Carmo do Rio Claro
  • Carneirinho
  • Carrancas
  • Carvalhópolis
  • Carvalhos
  • Cássia
  • Caxambu
  • Chiador
  • Claraval
  • Conceição da Aparecida
  • Conceição das Alagoas
  • Conceição das Pedras
  • Conceição do Rio Verde
  • Conceição dos Ouros
  • Congonhal
  • Consolação
  • Coqueiral
  • Cordislândia
  • Córrego do Bom Jesus
  • Cristais
  • Cristina
  • Cruzília
  • Delfim Moreira
  • Divisa Nova
  • Dom Viçoso
  • Elói Mendes
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Extrema
  • Fama
  • Fortaleza de Minas
  • Fronteira
  • Frutal
  • Gonçalves
  • Guapé
  • Guaranésia
  • Guaxupé
  • Heliodora
  • Ibertioga
  • Ibiraci
  • Ibitiúra de Minas
  • Ibituruna
  • Ijaci
  • Ilicínea
  • Inconfidentes
  • Ingaí
  • Ipuiúna
  • Itajubá
  • Itamogi
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itapagipe
  • Itapeva
  • Itaú de Minas
  • Itumirim
  • Iturama
  • Itutinga
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Jesuânia
  • Juiz de Fora
  • Juruaia
  • Lambari
  • Lavras
  • Liberdade
  • Lima Duarte
  • Limeira do Oeste
  • Luminárias
  • Machado
  • Madre de Deus de Minas
  • Mar de Espanha
  • Maria da Fé
  • Marmelópolis
  • Matias Barbosa
  • Minduri
  • Monsenhor Paulo
  • Monte Belo
  • Monte Santo de Minas
  • Monte Sião
  • Munhoz
  • Muzambinho
  • Natércia
  • Nazareno
  • Nepomuceno
  • Nova Resende
  • Olaria
  • Olímpio Noronha
  • Ouro Fino
  • Paraguaçu
  • Paraisópolis
  • Passa Quatro
  • Passa Vinte
  • Passos
  • Pedralva
  • Pedro Teixeira
  • Perdões
  • Piedade do Rio Grande
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Planura
  • Poço Fundo
  • Poços de Caldas
  • Pouso Alegre
  • Pouso Alto
  • Pratápolis
  • Ribeirão Vermelho
  • Rio Preto
  • Santa Bárbara do Monte Verde
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita de Ibitipoca
  • Santa Rita de Jacutinga
  • Santa Rita do Sapucaí
  • Santana da Vargem
  • Santana do Deserto
  • Santana do Garambéu
  • São Bento Abade
  • São Francisco de Sales
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São João da Mata
  • São João del Rei
  • São João Batista do Glória
  • São José da Barra
  • São José do Alegre
  • São Lourenço
  • São Pedro da União
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Sebastião do Rio Verde
  • São Thomé das Letras
  • São Tomás de Aquino
  • São Vicente de Minas
  • Sapucaí-Mirim
  • Senador Amaral
  • Senador José Bento
  • Seritinga
  • Serrania
  • Serranos
  • Silvianópolis
  • Simão Pereira
  • Soledade de Minas
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Três Corações
  • Três Pontas
  • Turvolândia
  • Varginha
  • Virgínia
  • Wenceslau Braz

Cuidados

A Defesa Civil recomenda que a população aumente a ingestão de água ao longo do dia, mesmo quando não houver sensação de sede. Também é indicado evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre 10h e 16h, e reduzir atividades físicas intensas nos períodos mais quentes.

Outra orientação é dar preferência a roupas leves e claras, além de alimentos com maior quantidade de água, como frutas, verduras e legumes. Ambientes devem permanecer ventilados e, quando possível, podem ser umidificados.

Crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas precisam de atenção especial durante o período de calor intenso. O órgão também orienta evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, cafeína e refeições muito pesadas.

Tempo seco

Além do calor, Belo Horizonte está sob alerta de baixa umidade do ar. A previsão da Defesa Civil é de índices em torno de 30% durante o período de maior aquecimento. A combinação entre temperaturas elevadas e ar seco pode aumentar o desconforto e exigir cuidados adicionais com hidratação.

O alerta de onda de calor do Inmet não inclui a capital mineira na área dos 190 municípios, mas o calor também será intenso em BH. Para este domingo (27/9), a previsão da Defesa Civil é de céu claro, máxima de 34°C e umidade mínima próxima de 25% à tarde.

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Em caso de emergência relacionada às condições meteorológicas, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. O órgão estadual também disponibiliza alertas meteorológicos por SMS: o cidadão pode cadastrar o CEP enviando uma mensagem para o número 40199.

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