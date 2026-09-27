Mulher é presa e viraliza com semelhança com Jennifer Lopez

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A foto de fichamento policial de uma mulher de Minnesota, nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais. Cyrena Anne Quast, chamou a atenção pela sua semelhança com a cantora Jennifer Lopez.

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A comparação fez a imagem circular na internet e rendeu a Quast o apelido de "Jenny, do bloco da prisão". A brincadeira é uma referência à música "Jenny from the Block", um dos sucessos da artista.

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De acordo com o Daily Mail, ela foi detida em 30 de agosto, acusada de furtar duas embalagens duplas de baterias para ferramentas elétricas de uma loja em Monticello, Minnesota. Os produtos foram avaliados em aproximadamente US$ 580, segundo uma denúncia criminal obtida pelo The Watch MN.

O caso começou quando um funcionário da loja teria reconhecido Quast como a pessoa envolvida em um suposto furto ocorrido dois dias antes. A polícia foi acionada e, segundo relatos, ela admitiu ter levado as baterias.

O registro foi classificado como furto qualificado, um delito menor. A fotografia feita pelo Gabinete do Xerife do Condado de Wright, no entanto, transformou a ocorrência em um assunto viral.

Apesar da repercussão, a passagem de Quast pela prisão foi curta. Ela foi libertada no dia seguinte à sua detenção. Registros públicos citados pelo jornal indicam que este não foi seu primeiro problema com a Justiça.

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A mulher teria outras prisões registradas por diferentes ocorrências. Entre os casos mencionados estão suspeitas ligadas a posse de drogas, direção sob efeito de álcool, fuga da polícia e uso de documento de identidade falso. Também constam diversas infrações de trânsito que foram a júri popular.