Jennifer Lopez revela ter tido perda temporária de visão por exaustão extrema; entenda

A cantora e atriz Jennifer Lopez revelou um episódio crítico de saúde provocado pelo esgotamento extremo no auge de sua carreira. Durante as gravações do filme Nunca Mais, a artista sofreu uma perda temporária de visão e precisou ser hospitalizada às pressas após enfrentar uma maratona de trabalho ininterrupto.



Aos 56 anos, a estrela detalhou que o incidente ocorreu após ela completar exatamente 98 dias seguidos de compromissos profissionais, sem qualquer dia de descanso. Na época, ela conciliava a produção de quatro filmes diferentes com o lançamento de seu segundo álbum de estúdio.

Colapso físico e perda de visão no camarim

Em entrevista ao podcast SmartLess, a artista relembrou o momento em que seu corpo atingiu o limite absoluto. Enquanto estava em seu trailer, Jennifer percebeu que não conseguia realizar movimentos simples e que sua vista havia escurecido completamente.

Assustada, ela pediu ajuda para sua assistente de longa data, Arlene. "Não consigo me mexer. Não consigo enxergar", relatou a atriz na ocasião. Inicialmente, a equipe pensou que se tratava de uma brincadeira, mas a gravidade da situação logo ficou clara.

No hospital, Lopez chegou a questionar os médicos se estava perdendo a sanidade. O diagnóstico, porém, foi estritamente físico: o especialista que a atendeu explicou que o organismo dela havia simplesmente "desligado" devido ao nível insustentável de cansaço.

Jennifer Lopez – Créditos: Instagram/Jlo

Rotina de trabalho exaustiva em 2002

O colapso aconteceu no ano de 2002, período em que a artista dividia seu tempo entre os sets de filmagem durante o dia e o estúdio de gravação à noite. Nos finais de semana, a agenda era preenchida por coletivas de imprensa e produções de videoclipes para o disco JLo.

Pouco antes de perder a visão, Jennifer teve um breve encontro com uma criança no set e sentiu o coração acelerar. "Desculpe, querida, estou me sentindo um pouco estranha hoje", disse ela à menina, acreditando ser apenas um mal-estar passageiro causado pela falta de sono.

Além do desgaste físico, a pressão da fama mundial começou a cobrar um preço psicológico. Jennifer Lopez recordou que, naquela mesma fase, passou a sofrer ataques de pânico ao notar que não poderia mais recuperar sua privacidade.

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Em um episódio específico, ela chegou a confundir a aproximação de fãs com uma tentativa de assalto. Ao compreender que a exposição seria permanente, o medo se intensificou. "Isso não volta. É algo que dura para sempre", afirmou a artista sobre a percepção que desencadeou suas crises de ansiedade.