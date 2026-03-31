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'Presidiário gato' diz que recebia dinheiro e fotos íntimas na prisão

Homem afirma que recebeu até 300 mensagens por dia e visitas de desconhecidos enquanto estava detido

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
31/03/2026 14:12

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Foto de prisão de Jeremy Meeks viralizou nas redes sociais. Hoje, ele é influenciador e modelo
Foto de prisão de Jeremy Meeks, em 2014, viralizou nas redes sociais. hoje, ele é influenciador e modelo crédito: Redes sociais

O norte-americano Jeremy Meeks, conhecido mundialmente como “presidiário gato”, relembrou o período em que esteve preso. Ele se tornou um fenômeno nas redes sociais por conta da foto da prisão, divulgada em 2014, durante uma operação contra gangues na Califórnia.

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Em entrevista ao podcast Inside True Crime, Meeks contou que a repercussão foi imediata e intensa, mesmo enquanto ainda cumpria pena. Segundo ele, a rotina na prisão mudou completamente após a viralização da imagem.

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“Recebia 300 mensagens por dia, e era demais. Recebia fotos de pessoas nuas, recebia ordens de pagamento. Todo tipo de dinheiro era enviado”, afirmou.

A fama inesperada também ultrapassou o ambiente virtual. De acordo com o relato, fãs passaram a visitá-lo na penitenciária em Sacramento, mesmo sem qualquer tipo de relação pessoal. “Não sei quem é essa pessoa”, dizia ao se deparar com desconhecidos durante os horários de visita.

Segundo ele, os horários de visita passaram a ser ocupados por admiradores, dificultando o contato com parentes. “Minha família não podia vir porque havia um monte de gente aleatória vindo me ver e isso foi muito frustrante”, relatou.

O impacto foi ainda mais significativo na relação com o filho, que tinha 5 anos à época. A presença constante de desconhecidos limitou os encontros entre os dois durante o período de detenção. Quando ainda estava na prisão, Meeks começou a receber propostas de agências de modelos. Ao deixar o sistema prisional, em 2016, iniciou carreira na moda e chegou a desfilar na Semana de Moda de Nova York. Hoje, Jeremy Meeks segue atuando como modelo e influenciador. 

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