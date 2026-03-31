'Presidiário gato' diz que recebia dinheiro e fotos íntimas na prisão
Homem afirma que recebeu até 300 mensagens por dia e visitas de desconhecidos enquanto estava detido
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O norte-americano Jeremy Meeks, conhecido mundialmente como “presidiário gato”, relembrou o período em que esteve preso. Ele se tornou um fenômeno nas redes sociais por conta da foto da prisão, divulgada em 2014, durante uma operação contra gangues na Califórnia.
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Jeremy Meeks (aka Prison Bae) explains his situation after his mugshot went viral. pic.twitter.com/noO8g9Vcam— Boochie is the Name (@stoppfeenin) March 23, 2026
Em entrevista ao podcast Inside True Crime, Meeks contou que a repercussão foi imediata e intensa, mesmo enquanto ainda cumpria pena. Segundo ele, a rotina na prisão mudou completamente após a viralização da imagem.
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“Recebia 300 mensagens por dia, e era demais. Recebia fotos de pessoas nuas, recebia ordens de pagamento. Todo tipo de dinheiro era enviado”, afirmou.
A fama inesperada também ultrapassou o ambiente virtual. De acordo com o relato, fãs passaram a visitá-lo na penitenciária em Sacramento, mesmo sem qualquer tipo de relação pessoal. “Não sei quem é essa pessoa”, dizia ao se deparar com desconhecidos durante os horários de visita.
Segundo ele, os horários de visita passaram a ser ocupados por admiradores, dificultando o contato com parentes. “Minha família não podia vir porque havia um monte de gente aleatória vindo me ver e isso foi muito frustrante”, relatou.
O impacto foi ainda mais significativo na relação com o filho, que tinha 5 anos à época. A presença constante de desconhecidos limitou os encontros entre os dois durante o período de detenção. Quando ainda estava na prisão, Meeks começou a receber propostas de agências de modelos. Ao deixar o sistema prisional, em 2016, iniciou carreira na moda e chegou a desfilar na Semana de Moda de Nova York. Hoje, Jeremy Meeks segue atuando como modelo e influenciador.
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