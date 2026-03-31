'Presidiário gato' diz que recebia dinheiro e fotos íntimas na prisão

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O norte-americano Jeremy Meeks, conhecido mundialmente como “presidiário gato”, relembrou o período em que esteve preso. Ele se tornou um fenômeno nas redes sociais por conta da foto da prisão, divulgada em 2014, durante uma operação contra gangues na Califórnia.

Jeremy Meeks (aka Prison Bae) explains his situation after his mugshot went viral. pic.twitter.com/noO8g9Vcam — Boochie is the Name (@stoppfeenin) March 23, 2026

Em entrevista ao podcast Inside True Crime, Meeks contou que a repercussão foi imediata e intensa, mesmo enquanto ainda cumpria pena. Segundo ele, a rotina na prisão mudou completamente após a viralização da imagem.

“Recebia 300 mensagens por dia, e era demais. Recebia fotos de pessoas nuas, recebia ordens de pagamento. Todo tipo de dinheiro era enviado”, afirmou.

A fama inesperada também ultrapassou o ambiente virtual. De acordo com o relato, fãs passaram a visitá-lo na penitenciária em Sacramento, mesmo sem qualquer tipo de relação pessoal. “Não sei quem é essa pessoa”, dizia ao se deparar com desconhecidos durante os horários de visita.

Segundo ele, os horários de visita passaram a ser ocupados por admiradores, dificultando o contato com parentes. “Minha família não podia vir porque havia um monte de gente aleatória vindo me ver e isso foi muito frustrante”, relatou.

O impacto foi ainda mais significativo na relação com o filho, que tinha 5 anos à época. A presença constante de desconhecidos limitou os encontros entre os dois durante o período de detenção. Quando ainda estava na prisão, Meeks começou a receber propostas de agências de modelos. Ao deixar o sistema prisional, em 2016, iniciou carreira na moda e chegou a desfilar na Semana de Moda de Nova York. Hoje, Jeremy Meeks segue atuando como modelo e influenciador.

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