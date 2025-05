Estudo revela os nomes mais bonitos do mundo segundo estudo científico

Se beleza costuma ser atribuída ao que se vê, a ciência agora mostra que ela também pode ser percebida pelo que se ouve. Um estudo realizado pela Universidade de Birmingham, no Reino Unido, surpreendeu ao revelar quais são os nomes mais bonitos do mundo - e os vencedores são Sophia e Zayn. A escolha, no entanto, não foi baseada em modismos ou tradições culturais, mas em critérios fonéticos e linguísticos.

A pesquisa foi conduzida pelo Professor Bodo Winter, especialista em linguística cognitiva, que analisou dezenas de nomes populares com o objetivo de entender quais soam mais agradáveis ao ouvido humano, independentemente do idioma ou da cultura.

Segundo a pesquisa, a beleza de um nome vai além de seu significado e está profundamente ligada à sua sonoridade - sons suaves, ritmo equilibrado e facilidade de pronúncia são os fatores decisivos.

Por que Sophia e Zayn encantam tanto?

Eleito o nome feminino mais bonito do mundo, Sophia (ou Sofia) é de origem grega e significa "sabedoria". A análise destacou que seu apelo universal está nos sons suaves, nas vogais abertas e na fluidez rítmica, características que o tornam agradável em línguas como inglês, espanhol, italiano e português. Esses fatores ajudam a explicar sua presença frequente nos rankings de nomes mais populares em vários países.

Já no topo do ranking masculino, está Zayn, de origem árabe que significa "beleza" ou "graça". Seu som marcante, com consoantes suaves e exóticas, conquistou falantes de diferentes línguas. A popularidade do nome também foi impulsionada por figuras públicas como o cantor britânico Zayn Malik. De acordo com os pesquisadores, a estrutura fonética do nome - como começa e termina - contribui diretamente para sua percepção amistosa.

Outros nomes que agradam aos ouvidos

Além de Sophia e Zayn, outros nomes se destacaram na análise por sua sonoridade harmoniosa.

Zoe: também de origem grega, significa "vida". Seu som simples e direto, com vogais abertas, torna o nome fácil de pronunciar e universalmente apreciado.

Rosie: uma variação carinhosa de Rose, transmite doçura e acolhimento. Sua suavidade e ritmo leve o tornam bastante agradável em diversas línguas.

Jesse: nome de origem hebraica que significa "presente" ou "dádiva". Com som fluido e terminação suave, é comum nos EUA e também usado como diminutivo de Jessica em algumas culturas latinas.

Charlie: versão informal de Charles, é amigável e descontraído. Embora sua origem seja inglesa, sua sonoridade foi considerada especialmente melodiosa, mais até do que sua variante latina, Carlos.

O que faz um nome soar bonito?

Segundo o professor Winter, palavras que evitam sons ásperos, apresentam cadência equilibrada entre vogais e consoantes e são facilmente pronunciáveis em diferentes idiomas tendem a soar mais agradáveis. Esses elementos criam uma espécie de "melodia natural", o que as tornam mais atraente ao ouvido humano.

Uma nova perspectiva para quem busca o nome ideal

Embora a pesquisa pareça apenas uma curiosidade, ela oferece uma abordagem interessante para pais e mães na hora de escolher o nome do bebê. Ao invés de seguir apenas tendências ou homenagens, considerar a sonoridade pode ser uma forma eficaz de encontrar um nome que soe bem em qualquer lugar do mundo.



