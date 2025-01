Ex-integrantes do One Direction são vistos juntos e surpreendem fãs

Na noite da última quarta-feira (29/1), os ex-integrantes do One Direction, Louis Tomlinson e Zayn Malik, tiveram um encontro inesperado durante o show de Zayn no Shrine Expo Hall, em Los Angeles.

Durante a apresentação, Zayn cumprimentou o ex-colega de banda: “Esta noite é meio especial. Um velho amigo meu está aqui me apoiando”, disse. “Ele está sentado por aqui. Eu não quero revelar onde ele está, mas o Louis está aqui esta noite.” O momento, ovacionado pela plateia, foi registrado em vídeo pelos fãs.

No final do show, Zayn dedicou as últimas músicas da setlist a Louis: “Bigger Than Me” e “Alienated”. Os dois ainda foram vistos deixando o local juntos.

A interação surpreendeu os fãs, que não esperavam um laço de amizade entre os integrantes, já que estavam brigados desde 2015, após uma discussão no Twitter (atual X).

O conflito começou quando o produtor Naughty Boy publicou uma foto com Malik, com a legenda: “Substitua isso”.

A partir disso, Louis fez um post em indireta a Naughty Boy: “Lembra quando você tinha 12 anos e costumava pensar que aqueles filtros do Mac para suas fotos eram legais? Algumas pessoas continuam pensando HA!” O produtor respondeu: “E algumas pessoas não sabem nem mesmo cantar. Mas quem reclama disso quando existe autotune?”

Louis continuou: “Como é a sensação de estar se encostando na carreira de outra pessoa?”, escreveu na rede social. Então, Zayn entrou na briga: “Lembra quando você tinha uma vida e não fazia comentários mal-intencionados sobre a minha?”, rebateu.

Zayn Malik briga com Louis Tomlinson em rede social Reprodução/Twitter

Mais tarde, em 2018, Louis fez sua primeira apresentação solo no "X Factor" (programa que alavancou a carreira da banda) quatro dias após a morte da mãe. O cantor convidou todos os ex-integrantes para comparecerem e ficou chateado quando apenas Zayn não estava na plateia. “Eu precisava daquele apoio. Então, foi como se ele (Zayn) não se importasse tanto”, disse em entrevista a The Dan Wootton na época.

Foi a primeira aparição pública dos dois juntos desde o funeral do ex-colega de One Direction, Liam Payne, em novembro. Payne faleceu em 16 de outubro do ano passado, após cair do terceiro andar do balcão do CasaSur Palermo Hotel, em Buenos Aires, Argentina.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A Stairway to the Sky é a primeira turnê solo de Zayn Malik. O cantor deixou a banda One Direction — formada por ele, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson e Niall Horan — em março de 2015 e, desde então, não havia retornado aos palcos.

Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges