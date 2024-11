O funeral do cantor Liam Payne, de 31 anos, que morreu em 16 de outubro após cair da varanda de um hotel em Buenos Aires, na Argentina, aconteceu ontem (20/11), em Amersham, Noroeste de Londres. A cerimônia contou com a presença de Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan, ex-membros da banda One Direction, grupo que alçou Payne ao estrelato, além de familiares e amigos.



A cerimônia aconteceu na igreja de Saint Mary’s, que foi decorada com flores e velas para a ocasião. Pouco depois da chegada dos quatro ex-colegas de Liam Payne no One Direction, o caixão do cantor chegou em um carro funerário branco puxado por cavalos, com homenagens florais com as palavras “Filho” e “Papai”.



Atrás do cortejo fúnebre estavam os seus pais, inconsoláveis, neste funeral privado em que também estiveram presentes as suas duas irmãs, a ex-parceira de Liam Payne, a cantora do Girls Aloud, Cheryl Tweedy, seu filho de 9 anos, Bear, e sua última namorada, a influenciadora americana Kate Cassidy.



Fãs, atrás de um cordão de segurança, também compareceram depois que o funeral, mantido em segredo pela sua família, foi anunciado pouco antes por alguns veículos de comunicação britânicos.

Autópsia

“Como a morte dele foi tão pública, acho que é bom ter o funeral privado”, disse Sheila Morris, de 65 anos, que mora em Amersham.



A autópsia final do corpo de Payne foi concluída no começo de novembro. O exame descarta que a morte tenha sido um “ato voluntário”, isto é, suicídio, sob a justificativa de que ele estava inconsciente no momento da queda devido à ingestão de drogas.



Segundo o documento, o ex-integrante do grupo One Direction não adotou uma postura de proteção durante a queda, um reflexo automático que seria esperado de quem estivesse consciente. Um exame toxicológico mostrou que ele havia ingerido álcool, cocaína e antidepressivo, o que levou à conclusão de que ele não morreu por “um ato consciente ou voluntário”, já que “não sabia nem conseguia entender o que estava fazendo”.



A causa da morte foi politraumatismo e hemorragia interna e externa, resultado da queda da sacada do terceiro andar de seu hotel na capital da Argentina.

Luta contra a dependência

A morte de Liam Payne gerou uma onda de mensagens de condolências de familiares, ex-colegas da banda e fãs, com milhares de pessoas se reunindo em cidades ao redor do mundo para prestar homenagem.

Pelo menos mil pessoas se reuniram em 20 de outubro no Centro de Londres em frente à estátua de Peter Pan no Hyde Park, diante da qual colocaram flores, cartas, balões e fotos em homenagem ao jovem artista britânico.



Payne ficou conhecido no One Direction depois que a banda foi formada em 2010 em um programa de talentos de sucesso no Reino Unido chamado “The X factor”.



O cantor falava publicamente sobre sua luta contra o abuso de drogas e como lidou com a fama desde muito jovem. Em um vídeo de 2023, publicado em sua conta no YouTube, Liam Payne admitiu ter sido internado em um centro de reabilitação por causa de seu alcoolismo. “Me tornei alguém que não reconhecia mais. E tenho certeza que você também não reconhece”, disse na gravação.



One Direction, uma das boy bands mais lucrativas do mundo, lançou seu quinto e último álbum de estúdio, “Made in the A.M”, em 2016. No mesmo ano, o grupo anunciou sua separação.



Seus membros iniciaram então carreiras solo. Liam Payne lançou seu primeiro álbum, “LP1”, em 2019. No ano passado, ele anunciou que estava trabalhando em um segundo álbum.