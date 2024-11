Neguinho da Beija-Flor no carnaval de 2014 no Rio de Janeiro

Após 50 anos à frente da escola de samba de Nilópolis, da Baixada Fluminense, Neguinho da Beija-Flor surpreendeu o público ao anunciar sua aposentadoria. O sambista ainda contou que em 2025 fará seu último desfile de Carnaval.





No entanto, ao lado da jornalista Mariana Gross, Neguinho declarou aos fãs: "O desfile de 2025 marcará minha despedida como intérprete de seus hinos na Passarela do Samba. No próximo Carnaval, escreverei, com a comunidade nilopolitana, o ponto final da trajetória cinquentenária, tempo de muita felicidade e alegria. Vamos atravessar a Passarela do Samba pela derradeira vez, eu com a minha voz e o orgulho de sempre".

Em seguida, ele acrescenta: "Fomos tricampeões duas vezes, levamos o Cristo mendigo coberto pela censura, na imagem mais conhecida do Carnaval. E o mais importante: inserimos a Beija-Flor de Nilópolis na história da maior festa popular do Brasil. Em lugar de protagonista".

Contudo, o sambista ainda revelou: "Por você, venci o câncer, cantando na avenida ainda sob tratamento. Tenho fé que me curei graças a Deus e ao abençoado remédio do Carnaval. Nunca esquecerei como a comunidade me recebeu, na volta aos ensaios, em nossa quadra sagrada". "Por isso e muito mais, jamais cogitei receber salário da Beija-Flor. Nunca assinei contrato nem me submeti a qualquer burocracia. Nossa relação é única e dispensa protocolos".

Por fim, Neguinho disse: "Chegou a minha hora. Em 2025, cantarei a exaltação de meu parceiro Laíla – a quem conheci ainda antes do primeiro Carnaval, na lendária roda de samba do Bola Preta –, como epílogo dessa odisseia que durou meio século de folia e felicidade. Superou muito meus melhores sonhos. E continuarei lhe amando. Você pode contar comigo por toda a eternidade. Obrigado por tudo, minha escola, minha vida, meu amor".