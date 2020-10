Neto de Neguinho da Beija-Flor e mais dois jovens são mortos a tiros em baile funk

(foto: Divulgação)

Três homens morreram, na madrugada deste domingo (18/10), após serem baleados em um baile funk que ocorria no Morro da Bacia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Dois deles tiveram as identidades reveladas: Gabriel Ribeiro Marcondes, 20 anos, neto do sambista Neguinho da Beija-Flor, e Mateus da Silva Gomes.





Segundo o G1, Gabriel chegou a ser socorrido pelos policiais militares e levado ao Hospital da Posse. No entanto, não resistiu aos ferimentos. O sepultamento será na segunda-feira (19) no Cemitério de Nova Iguaçu.





Ainda não há mais informações sobre o fato.