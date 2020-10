Brasil registra primeiro caso de COVID-19 em gato, no Mato Grosso

(foto: Arquivo pessoal/divulgação)

É de Cuiabá o primeiro caso de gato com COVID-19 no Brasil. O pet contraiu a doença a partir de seus tutores, que também estavam com a doença. O animal, do sexo feminino, foi submetido a um exame molecular de PCR, na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), na capital.









O primeiro caso de gato com o vírus Sars-Cov-2 foi documentado em março deste ano, na Bélgica e foi considerado um caso isolado. A preocupação da comunidade científica é para que não se viabilize uma nova forma de transmissão, entre animais, como já confirmado entre felinos, em pesquisa chinesa, e dos bichos de volta para humanos - o que não foi verificado até então.





O risco de contaminação, em geral, é influenciado justamente pela aglomeração em eventos. Uma pesquisa do MIT, junto à Universidade de Oxford chegou a conceber uma tabela de riscos de acordo com as características de cada evento. A importância de prevenção em encontros públicos se torna ainda mais relevante, uma vez que a curva móvel de mortes diárias esteja diminuindo e as regras de isolamento foram flexibilizadas, o que pode levar a um relaxamento coletivo de cuidados e até a uma nova onda de infecção.