Empresas transformam idiomas em vantagem competitiva global

A fluência em outros idiomas, especialmente o inglês, tornou-se fator determinante para a progressão na carreira e aumento significativo de remuneração no cenário corporativo atual, evidenciando a crescente valorização desta competência em diversos setores da economia brasileira.

O Guia Salarial 2025 da Robert Half apresenta uma análise detalhada das principais tendências do mercado de trabalho no Brasil. O relatório enfatiza que o domínio de idiomas se transformou em um dos principais fatores para a ascensão na carreira e incremento de remuneração.

A pesquisa posiciona o conhecimento de idiomas entre quatro habilidades técnicas mais requeridas por empregadores no Brasil, onde profissionais fluentes conseguem acessar rapidamente posições de liderança.

Na mesma linha, a pesquisa Tendências RH 2024 Catho realizada com 774 profissionais da área de RH e gestores, destaca que 11% das organizações apontam a proficiência em línguas como uma das principais competências requeridas em processos seletivos, com destaque para o inglês, espanhol e o alemão.

A pesquisa Catho considera que a habilidade de dominar idiomas é fundamental para a atuação em contexto corporativo cada vez mais globalizado, favorecendo o acesso a oportunidades internacionais e contribuindo para diferenciar os profissionais na disputa por vagas competitivas.

Vantagens competitivas do aprendizado de idiomas para as organizações

O artigo The Importance of Language Management: implications in the Business Environment de Suada A. Dzogovic da University Haxhi Zeka, Republica do Kosovo, demonstra que a comunicação eficaz em diversos idiomas facilita negociações, amplia o acesso a mercados globais e fortalece colaborações com parceiros estrangeiros, conferindo às organizações um diferencial estratégico.

A pesquisa confirmou a correlação positiva entre o investimento em estratégias linguísticas e o crescimento nos indicadores de exportação e produtividade empresarial e concluiu que a proficiência em idiomas e a gestão eficiente da comunicação intercultural representam fatores críticos para o sucesso corporativo em ambiente globalizado, proporcionando vantagem competitiva sustentável e viabilizando a expansão das organizações para novos mercados.

Vantagens do aprendizado do inglês na carreira de médicos em ambiente globalizado

O artigo Domínio da Língua Inglesa para a Carreira Médica publicado no periódico FOCO evidencia que o aprendizado do inglês se constitui como requisito essencial para o sucesso da carreira médica no contexto globalizado atual. O domínio do inglês permite que profissionais da medicina acompanhem inovações científicas, participem de congressos internacionais, acessem pesquisas de ponta e integrem redes globais de colaboração científica.

Como língua universal da ciência, o inglês garante acesso contínuo ao conhecimento atualizado, facilita a publicação em periódicos de alto impacto e promove o intercâmbio de experiências com especialistas de diversos países.

O estudo conclui que o aprendizado de idiomas, especialmente o inglês, consolida-se como ferramenta estratégica para o protagonismo e desenvolvimento profissional no mercado médico contemporâneo possibilitando que profissionais brasileiros participem ativamente da comunidade científica internacional e do intercâmbio de conhecimentos e práticas inovadoras.

Benefícios do aprendizado de idiomas para empresas e colaboradores

O Professor e economista Diercio Ferreira, franqueado da escola de idiomas Yázigi Pampulha em Belo Horizonte relata que “o investimento em estratégias linguísticas pelas empresas promove recrutamento mais assertivos, qualificação contínua dos colaboradores, retenção de talentos, aumento do engajamento e elevação da produtividade das equipes. Além disso, profissionais proficientes em ambiente corporativo globalizado, fortalecem a qualificação das equipes e a competitividade organizacional”.

O professor Diercio Ferreira também pontua que “para os colaboradores, dominar um segundo idioma proporciona segurança, realização pessoal e crescimento profissional, potencializa o desenvolvimento individual e amplia as oportunidades de ascensão na carreira, preparando os profissionais para atuar de forma competitiva e eficiente em contextos multiculturais e dinâmicos”.

