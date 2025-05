AML discute diásporas da língua portuguesa

Jacyntho Lins Brandão - Especial para o EM

Quando, há mais de vinte anos, cheguei como professor visitante na Universidade de Aveiro, em Portugal, tinha a preocupação urgente de saber como de praxe um professor se dirigia aos alunos. Para minha surpresa, o jovem colega a quem coube me receber me esclareceu ser normal tratá-los por “vocês”. Não em nome da informalidade que reina no Brasil, mas porque é assim que, por lá, alguém mais importante se dirige ao menos importante, o que se aplica também à hierarquia da sala de aula. Então, sendo chamado de “professor doutor”, eu retribuía com “vocês”. Para um brasileiro nem sempre é fácil dominar os meandros da etiqueta portuguesa, os exemplos podendo multiplicar-se: ao chegar certa vez a Coimbra, ainda na estação dos “comboios”, uma colega gentilmente me indagou: “O Jacyntho fez boa viagem?”, torneio nem tanto formal nem tanto íntimo, como éramos àquela altura, o que tornava inadequado tanto “o senhor fez boa viagem?” quanto “fizeste boa viagem?”

Impasses assim não se dão quando se trata de falar um idioma estrangeiro – como estrangeiro –, afetando apenas falantes da mesma língua. É o que se expressa no paradoxo de Jacques Derrida em “O monolinguismo do outro”: “Não se fala jamais senão uma única língua”, mas “Não se fala jamais uma única língua”. As duas situações não em exclusão, mas em relação que opõe não o próprio (ou o “correto”) ao outro (o “errado”), conformando antes uma rede de alteridades em que só reconheço minha língua no espelho da língua do outro que a tem tanto quanto a tenho eu. Se com relação ao português do Brasil e de Portugal isso se faz ver de imediato nível das palavras (“sorvete” x “gelado”), interfere também na pragmática, na sintaxe e na semântica (assim, por exemplo, nem sempre percebemos que, em Portugal, “perceber” = “entender”).

É visando à reflexão sobre os variados aspectos da alteridade linguística que a Academia Mineira de Letras e a Associação Internacional de Lusitanistas promovem, de 8 a 10 deste mês, o colóquio “Diásporas da Língua Portuguesa”, tendo como convidados Conceição Evaristo, Augusto Santos Silva, Paulo Henriques Britto, Rogério Tavares, Nazareth Fonseca, Luísa Buarque, Sabrina Sedlmayer, Márcia Duarte, Júnia Furtado, Bruna Franchetto e Makely Ka. De um lado, o objetivo é a comemoração do dia da Língua Portuguesa, de outro, a problematização do que ela é. A diáspora sendo fruto do processo de colonização que levou o português do hemisfério norte ao sul e do ocidente ao oriente, qual estatuto se pode hoje a ele atribuir de uma perspectiva descolonial? Qual seu passado, qual seu presente e o como se projeta seu devir? Os adjetivos que definem suas modalidades, quando falamos em português brasileiro, ou angolano ou moçambicano, algum dia se libertarão para designar o que é próprio de espaços geográficos, culturais e mentais diferenciados?

Ao eleger tal enfoque, sublinha-se como o futuro de uma língua está justamente nisto: sua diáspora. O português, afinal, é nada mais que um dos frutos da diáspora do latim, a qual produziu mais de uma dezena de rebentos do espaço que vai de Península Ibérica à Romênia. Espalhado em proporção muito mais ampla, o português é hoje, no mundo, a sétima língua materna mais falada, sobretudo pelo aporte de mais de 200 milhões de usuários brasileiros.

Ressaltar a diáspora implica também considerar a coabitação com outras línguas, sejam asiáticas, como nos casos de Macau e Timor, sejam especialmente as africanas e ameríndias. De novo, não se trata só do vocabulário, mas de impactos mais abrangentes. A tão marcante diferença de pronúncia entre Brasil e Portugal provavelmente decorreria da convivência do português, entre nós, com línguas do grupo banto, como defende a linguista Yeda Pessoa de Castro. Enquanto na Europa as vogais átonas passaram por um processo de emudecimento, o mesmo não se deu por aqui pela relevância que as vogais apresentam em línguas como o quimbundo, em que a sílaba termina sempre em vogal (quimbundo, por exemplo, se dizendo assim: qui-mbu-ndo).

A tudo isso se acrescentam as literaturas. Não seria errado entender que é nelas que mais se dão a ver passagens e conexões de alteridades. Antes de tudo porque implicam investimento no devir, no sentido de que a literatura (pelo menos a boa literatura) sabe recolher nos usos comuns aquilo que faz passar ao estatuto de arte, expandindo as fronteiras de léxico e sintaxe – usos sempre em mudança e com alta carga de inovação poética, na dependência de se aprender a ouvir e sentir. É justamente aí que se expressa de todo o paradoxo derridiano: a nossa “literatura de língua portuguesa”, falando senão uma única língua, não fala jamais uma única língua.

Em resumo, o que se tem de mais expressivo, por isso mesmo, é o espetáculo da diversidade que, dos usos linguísticos, se espraia também pelo diaspórico mar de histórias e experiências disperso por quatro continentes.



JACYNTHO LINS BRANDÃO é professor emérito da UFMG e presidente da Academia Mineira de Letras (AML)

1º Colóquio Internacional Diásporas da Língua Portuguesa

Com Augusto Ernesto Santos Silva, Paulo Henriques Britto, Conceição Evaristo, Júnia Ferreira Furtado, Bruna Franchetto, Luísa Buarque, entre outros convidados, e mediações de Jacyntho Lins Brandão, Sandra Goulart, Carolina Anglada, Marcos Alexandre, Ana Gomes, Fábio Bonfim Duarte e Marcos Alexandre. Da próxima quinta-feira, dia 8, a 10/05 na Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia, 1466, Centro, BH) e no canal da AML no YouTube.