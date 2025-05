Leia trecho do novo livro de Marcelino Freire

“Primeiro círculo”

Sobre cilindros, trenós de madeira, as pedras

eram arrastadas com cordas, puxadas por

pessoas _animais _escavava-se uma vala

comum profunda para as pedras verticais, eram

toneladas de pedras verticais _uma vez na borda

da cova, erguiam-se as pedras puxando cordas

pela frente e empurrando com alavancas por

trás _assim formava-se na antiguidade uma

morada para os mortos _considerados imortais

_um túmulo de pedras verticais, cobertas por

outras pedras maiores _as lajes_ igualmente

deslocadas sobre cilindros e colocadas no topo

por meio de rampas _alguns estudiosos até hoje

defendem que estes monumentos megalíticos

de muitos metros de altura são obras de

gigantes mitológicos _ou foram erguidos por

povos extraterrestres_ invasores não humanos

_ou um trabalho conjunto feito por peruanos,

bolivianos, colombianos, cariocas, cearenses, egipcienses, pernambucanos

*

A missão de levantar uma história _um

livro megalítico que há muito tempo tento

arquitetar com palavras, umas sobre as outras

_sob as outras palavras_suspensas _blocos

grosseiros de rocha _uma escrita nascida nos

cemitérios aéreos da palavra _a minha prosa _ literatura _

quantas pessoas até hoje morreram

para que eu colocasse de pé esta estrutura?

*

Ao lado das inscrições rupestres existe um

mesmo vento que bate na mesma pedra, há

milênios, perfurante _as vozes que também

gritaram por ali ainda gritam por aqui _sem fim _

é preciso ouvir o gemido das folhagens

_a linguagem dos estames _dos

ramos _não se engane _

toda oralidade vem carregada de sangue

Sobre o autor e o livro

Nascido na cidade de Sertânia em 1967, o escritor e dramaturgo pernambucano Marcelino Freire é autor de livros como “Angu de sangue”, “Rasif”, “Contos negreiros” e “Nossos ossos”. História de pai e filho (e do silêncio entre eles), “Escalavra” é um lançamento do Amarcord, selo editorial do grupo Record. “Notei, ao escrever este livro, que eu estava escrevendo sobre mim e sobre meu pai e o silêncio entre nós. "Escalavra" é essa impossibilidade. Essas palavras que sempre ficam encalacradas em algum canto”, afirma Marcelino, ao Pensar. “Sendo eu do sertão pernambucano, também há no livro uma paisagem (geografia) que cai sobre os personagens, oprime, esconde, omite. Um livro sobre opressão também. "Escalavra" vem do verbo escalavrar, deixar em carne viva, friccionar, ruir. A linguagem é toda assim: triscando uma frase na outra, roendo. Chamo o livro de ‘romance megalítico’. São pedras sobre pedras, o silêncio precário do trabalhador. É um livro idem sobre livros, uns sobre os outros, amontoando tanta coisa. Faltam palavras para dizer. Por isso que eu digo lá no livro: "Escrever é dizer outra vez o que a gente nunca conseguiu dizer".”

“Escalavra”

De Marcelino Freire

Amarcord

152 páginas

R$ 54,90

Lançamento em BH neste sábado, às 16h, na Livraria do Belas (R. Gonçalves Dias, 1581), em bate-papo com o autor