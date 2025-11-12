P. Diddy surge irreconhecível em foto na prisão; veja nova aparência

Uma nova imagem do rapper Sean “Diddy” Combs na prisão revela uma aparência bem diferente da conhecida pelo público. Com barba e cabelo totalmente grisalhos, o artista surge quase irreconhecível na foto obtida pela emissora americana CBS, dias após sua transferência para uma unidade de baixa segurança em Nova Jersey.

Atualmente, Diddy cumpre pena no centro de detenção Fort Dix, a cerca de 130 quilômetros de Nova York. Sua rotina na prisão inclui a participação em um programa voltado para dependência química, um dos focos do tratamento oferecido na instituição.

A transferência para Fort Dix ocorreu no fim de outubro, atendendo a um pedido de seus advogados. Antes, o rapper estava detido em uma unidade prisional no Brooklyn, conhecida por suas condições precárias, desde sua prisão em setembro de 2024. A CBS informou ainda que Diddy enfrentou medidas disciplinares por violar uma regra sobre o uso de telefone.

Diddy surge irreconhecível em foto na prisão; veja a nova aparência Reprodução / CBS News

Detalhes da pena e condenação

Sean Combs foi condenado em julho deste ano por transportar pessoas entre estados com fins de prostituição. O júri, no entanto, o absolveu das acusações mais graves, que incluíam tráfico sexual e crime organizado. Sua pena se estende por mais de quatro anos.

Segundo o Departamento Federal de Prisões dos Estados Unidos, a data prevista para sua soltura é 8 de maio de 2028. O cálculo já considera o tempo de reclusão cumprido e uma possível redução de 15% da pena por bom comportamento dentro do sistema prisional.

Antes de o juiz determinar sua sentença, no início de outubro, o artista se manifestou no tribunal. Emocionado, afirmou estar "verdadeiramente arrependido" por suas ações e pediu desculpas às vítimas e à sua família, classificando seu comportamento como "repugnante e doentio".

A defesa de Combs recorreu tanto da condenação quanto da sentença imposta pela Justiça americana.

