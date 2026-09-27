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Mega-Sena: aposta de BH e mais 2 cidades de MG levam bolada; veja

Bilhetes de Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberlândia acertaram cinco das seis dezenas sorteadas neste sábado; confira os valores

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
27/09/2026 13:18

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As dezenas sorteadas foram 05, 35, 36, 41, 43 e 48
As dezenas sorteadas foram 05, 35, 36, 41, 43 e 48 crédito: depositphotos.com

A Mega-Sena teve três apostas premiadas em Minas Gerais no concurso sorteado neste sábado (27/9). Os bilhetes, registrados em Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberlândia, acertaram cinco das seis dezenas e ficaram com prêmios da faixa da quina. Ninguém acertou todos os números, e o prêmio principal acumulou em R$ 52 milhões para o próximo sorteio.

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As dezenas sorteadas foram 05, 35, 36, 41, 43 e 48.

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Na capital mineira, a aposta vencedora foi registrada na Bilhete de Ouro Loterias. O jogo foi uma aposta simples, com seis números, e garantiu R$ 73.111,35 ao ganhador.

Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, outro apostador também acertou cinco dezenas. O bilhete foi feito na Estação da Sorte e recebeu o mesmo valor de R$ 73.111,35.

Já em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o prêmio foi para um bolão com 16 cotas. A aposta, que marcou sete números, levou R$ 146.222,56 pela quina. O valor será dividido entre os participantes do bolão.

Prêmio principal acumula

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso. Com isso, o prêmio da faixa principal ficou acumulado para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (29/9).

A estimativa é de que o prêmio chegue a R$ 52 milhões. Além dos ganhadores da quina, outras 2.642 apostas acertaram quatro números e foram premiadas com R$ 1.322,81 cada.

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Ao todo, 29 apostas acertaram cinco dezenas no concurso deste sábado.

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