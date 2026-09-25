Startups têm gratuidade no Prêmio Consciência Ambiental

O Brasil já reúne mais de 3.650 startups distribuídas por 424 cidades, segundo a Associação Brasileira de Startups (ABStartups). Em um ecossistema criado justamente para desenvolver novas soluções para antigos problemas, uma questão ganha cada vez mais espaço: quanto dessa capacidade de inovação também pode ser direcionada aos desafios ambientais e sociais do país? É para estimular essa aproximação que o Prêmio Consciência Ambiental Immensità está com inscrições gratuitas para startups em sua edição de 2027. Negócios inovadores com CNPJ ativo e projetos em execução há pelo menos seis meses podem apresentar suas iniciativas para avaliação da premiação, que será realizada em 3 de junho de 2027, em São Paulo. As inscrições seguem abertas até 31 de março de 2027.

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A isenção da taxa busca ampliar a participação de empresas que, mesmo em estágios iniciais de desenvolvimento, já estejam criando soluções ou incorporando práticas capazes de gerar impacto socioambiental positivo. “Startups nascem questionando modelos estabelecidos e procurando maneiras diferentes de resolver problemas. Quando direcionamos essa capacidade de inovação também para questões ambientais e sociais, podemos encontrar soluções com enorme potencial de escala. Por isso fazemos questão de eliminar a barreira da taxa de inscrição e abrir espaço para que esses projetos sejam conhecidos”, afirma Claudio Moyses, idealizador do Prêmio Consciência Ambiental Immensità.

A aproximação entre inovação e sustentabilidade ainda é um desafio. Levantamento da ABStartups sobre o ecossistema brasileiro mostrou que 56,1% das startups participantes ainda não possuíam iniciativas reconhecidas dentro dos critérios ESG. Entre as que declararam ações, 11,3% mencionaram projetos relacionados a impacto ambiental, gestão de resíduos, poluição ou reciclagem, enquanto 9,5% disseram desenvolver iniciativas nas três dimensões do ESG.

O cenário ganha relevância à medida que sustentabilidade deixa de representar apenas posicionamento institucional e passa a interferir também na competitividade e no acesso ao mercado. O Sebrae destaca que grandes empresas vêm aumentando as exigências para que fornecedores adotem práticas ambientais, sociais e de governança, transformando a agenda ESG também em oportunidade para pequenos negócios se diferenciarem e acessarem novas cadeias de valor.

Para Moyses, esse movimento torna especialmente importante identificar soluções que já estejam saindo do discurso e chegando à prática. “Queremos conhecer a startup que encontrou uma maneira diferente de reduzir resíduos, economizar água ou energia, trabalhar com economia circular, diminuir impactos ambientais ou transformar algum problema socioambiental em uma solução de negócio. Muitas vezes essas iniciativas estão crescendo fora dos holofotes. O Prêmio pode funcionar como uma vitrine para que boas ideias sejam conhecidas e inspirem outras organizações”, acrescenta.

Na edição 2027, os projetos serão avaliados em três grandes frentes: Políticas Internas, Políticas Externas e Construções Sustentáveis. Entre os temas contemplados estão gestão de água e energia, redução da pegada de carbono, preservação de ecossistemas, sustentabilidade aplicada aos processos internos e soluções relacionadas à concepção, construção e operação sustentável de imóveis. A premiação chega à sexta edição com mais de 800 projetos já inscritos ao longo de sua trajetória e 120 organizações premiadas. A proposta é transformar os projetos reconhecidos em referências capazes de estimular outras empresas e instituições a desenvolver práticas ambientais.

Serviço

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Prêmio Consciência Ambiental Immensità – 6ª edição

Inscrições: até 31 de março de 2027

Startups: inscrição gratuita

Premiação: 3 de junho de 2027

Local: Espaço Immensità de Eventos – São Paulo (SP)