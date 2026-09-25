Padocaria-BH: últimos dias para votar nas melhores padarias de BH
Moradores têm até 27 de setembro para escolher seus favoritos em 8 categorias; concurso valoriza a panificação local e a cultura dos bairros
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A primeira edição do concurso Padocaria-BH entra em sua reta final de votação popular. Moradores de Belo Horizonte têm até o próximo domingo, 27 de setembro, para eleger suas padarias preferidas. Para votar, acesse este link: padocaria.com.br/belo-horizonte.
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Após 20 anos, uma das mais premiadas padarias de BH muda de endereço
A votação ocorre de forma digital e abrange oito categorias:
pão francês;
pão artesanal;
pão de queijo;
broinha;
bolo;
café;
atendimento;
melhor padaria de BH.
Criado pelo gastrônomo Eduardo Maya e pelo jornalista gastronômico Miguel Icassatti, o projeto chega à capital mineira após cinco edições realizadas em São Paulo. A proposta é valorizar os estabelecimentos, profissionais e produtos que fazem parte do cotidiano da cidade.
O concurso reúne estabelecimentos de diferentes regiões, divididas em cinco áreas: Centro-Sul; Barreiro/Oeste; Pampulha/Noroeste; Norte/Venda Nova; e Nordeste/Leste.
“Essa primeira etapa é importante justamente porque coloca o consumidor no centro da escolha”, afirma Eduardo Maya. Ele destaca que o público pode aproveitar para reconhecer os lugares do seu dia a dia e também para descobrir outras padarias. Na edição de 2025 do Padocaria-SP, foram registrados cerca de 65 mil votos para mais de 900 estabelecimentos.
Júri técnico participa da escolha
Com o fim da votação popular, o Padocaria-BH entra na segunda etapa. Os resultados serão analisados por um júri técnico, que irá avaliar os finalistas de cada categoria. Ao final, serão definidos os campeões de cada área e a grande campeã do concurso.
A cerimônia de premiação está marcada para 5 de novembro. As novidades do projeto podem ser acompanhadas pelo Instagram @padocariabh. A iniciativa tem apoio da Amipão, do sindicato dos donos da panificação e patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur.
Clique aqui para escolher a melhor padaria de BH.
Belo Horizonte, Gastronomia e Turismo
O Padocaria BH se integra ao movimento que consolida a capital mineira como um dos principais destinos para experiências ligadas à gastronomia. O projeto valoriza as padarias como espaços de memória e identidade da cidade, contribuindo para ampliar a oferta de experiências para moradores e visitantes.
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O apoio da Belotur fortalece as estratégias de promoção turística da capital. Para conhecer outros atrativos e informações da cidade, o público pode consultar o Portal Belo Horizonte.