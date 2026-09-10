Padocaria-BH: ajude a escolher as melhores padarias da cidade

Formada em jornalismo pela PUC Minas. Começou como estagiária nos Diários Associados e teve passagens por editorias como Polícia, Saúde, Imóveis, Negócios e Emprego. Hoje é especializada em gastronomia e também escreve sobre moda

Você tem uma padaria favorita em Belo Horizonte? Então, ajude a escolher os vencedores da primeira edição do Padocaria-BH, concurso que chega à capital mineira para valorizar a história, os produtos, os serviços e os profissionais das padarias. As indicações podem ser feitas a partir desta quinta-feira (10/9) e seguem até o dia 27.

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Segundo um dos idealizadores, o gastrônomo Eduardo Maya, o objetivo é colocar uma lupa sobre o setor de panificação de Minas Gerais, que responde por 10% do faturamento de todo o Brasil, e sua gastronomia. "A gente está tão acostumado a ver broinha, pão de queijo, biscoito, bolo que às vezes esquece que padaria tem gastronomia, e gastronomia mineira, com as quitandas. Queremos valorizar o que já existe", pontua.

Primeira etapa com voto popular

A primeira fase do concurso é 100% digital e aberta ao público em geral, de consumidores a donos de padarias, que podem indicar seus próprios negócios. As indicações devem ser registradas no site do Padocaria-BH em oito categorias: Pão Francês, Pão Artesanal, Pão de Queijo, Broinha, Bolo, Café, Atendimento e Melhor Padaria de BH. Vale um voto por e-mail cadastrado.



Terminado o período de indicações, será feita uma verificação para atestar se os estabelecimentos indicados estão dentro das regras: estar localizado dentro da Região Metropolitana de Belo Horizonte, assar os próprios pães e não ser padaria de supermercado. Com isso, chega-se aos vencedores das sete primeiras categorias - uma mesma padaria não pode ser campeã em mais de uma categoria.



"Esse é um dos concursos mais democráticos que existem. A gente não indica, só recebe os votos do público", destaca Eduardo, chamando a atenção para como se desenrola a primeira etapa.

Segunda etapa dividida por regiões



Apenas para a categoria Melhor Padaria de BH haverá uma segunda etapa de votação. Os organizadores vão apontar no mapa da cidade a localização de todas as indicações e dividi-las em cinco áreas: Centro-Sul; Barreiro/Oeste; Pampulha/Noroeste; Norte/Venda Nova; e Nordeste/Leste. Ao fim, serão listadas três finalistas por região, somando 15.A ideia é garantir a participação de negócios de diferentes partes de BH.















Na segunda etapa do concurso, que será realizada de 9 a 25 de outubro, vota-se apenas nas padarias finalistas das áreas. Para chegar ao resultado final, serão considerados os votos do público - que participará mais uma vez pelo site (um voto por e-mail) - e de 15 jurados, sendo três para cada região. A padaria mais votada de todas será a grande campeã do Padocaria-BH 2026.

Ganhadores viram referência na cidade



A entrega dos prêmios será em uma cerimônia no dia 5 de novembro. Subirão ao palco os ganhadores, na primeira etapa, das categorias Pão Francês, Pão Artesanal, Pão de Queijo, Broinha, Bolo, Café e Atendimento. Também receberão o troféu o primeiro, o segundo e o terceiro lugares de cada uma das cinco áreas definidas na segunda etapa, além da padaria que receber o maior número de votos, independentemente da localização.



Eduardo Maya espera que os estabelecimentos vencedores virem pontos turísticos e comecem a fazer parte do circuito gastronômico da cidade. Outro desejo dos organizadores é mudar o jeito que o mineiro fala da padaria. "Mineiro passa na padaria para pegar, enquanto o paulistano vai à padaria para comer pão na chapa, almoçar etc. A gente tem que mudar o verbo", defende.

O concurso

O Padocaria foi criado em 2021 pelo gastrônomo Eduardo Maya, idealizador e curador do Projeto Aproxima, e pelo jornalista gastronômico Miguel Icassatti. Depois de cinco edições em São Paulo, a iniciativa passa a ser realizada simultaneamente em Belo Horizonte, propondo um olhar para a panificação como parte da rotina, da identidade gastronômica e da vida nos bairros da cidade.















Na edição paulistana de 2025, o Padocaria-SP recebeu cerca de 65 mil votos na primeira etapa e teve mais de 900 padarias indicadas pelo público em São Paulo e Guarulhos. Agora, o projeto passa a olhar para uma capital que reúne cerca de 2,3 mil estabelecimentos do setor, segundo a Associação dos Panificadores de Belo Horizonte (Amipão-BH).

O plano é chegar a outra capital, provavelmente Curitiba (PR), até 2028.

Serviço

Padocaria-BH







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Indicações: de 10 a 27 de setembro

Categorias:Pão Francês, Pão Artesanal, Pão de Queijo, Broinha, Bolo, Café, Atendimento e Melhor Padaria de BH

Como indicar: acesse o site do evento

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