Loja licenciada da Disney inaugura cafeteria em BH; veja detalhes do menu

A gastronomia chegou para reforçar o poder da Dream Store, localizada no Botânico Shopping, no Belvedere, Região Centro-Sul de BH, de nos transportar para um mundo mágico. Com um espaço extremamente colorido, uma infinidade de brinquedos e a chancela de ser a única loja licenciada de produtos da Disney em BH, a marca celebra, agora, a ludicidade à mesa.

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O Dream Coffee, localizado no interior da loja, será inaugurado oficialmente na próxima sexta-feira (11/9), a partir das 9h. No cardápio, os clientes vão encontrar, sobretudo, clássicos da cultura norte-americana.

As panquecas, por exemplo, serão comercializadas em quatro versões doces e três salgadas. Para os paladares mais tradicionais, a massa adocicada com manteiga e mel (R$ 27,90) pode ser uma boa pedida e, dentre as crianças, a versão coberta com Nutella (R$ 43,90) certamente será um sucesso.

A versão salgada mais completa é a English Royal Breakfast (R$ 44,90), com ovos mexidos temperados, bacon crocante e linguiça artesanal.





Os waffles, igualmente icônicos na gastronomia estadunidense, também são divididos entre doces e salgados, com cinco e quatro variações, respectivamente.

Para os amantes do doce, a massa pode vir com doce de leite (R$ 34,90); Nutella (R$ 44,90); geleia de damasco (R$ 42,90); frutas vermelhas frescas e em calda (R$ 37,90) ou com creme e pedaços de pistache (R$ 42,90).

Os que preferem o salgado podem se deliciar com o waffle servido com bacon e ovos (R$ 32,90); carne seca com queijo coalho (R$ 36,90); muçarela de búfala, rúcula fresca e tomates secos (R$ 35,90); ou muçarela e presunto parma (R$ 44,90).

Milk shakes

Não é possível pensar em um menu de cafeteria norte-americana sem se lembrar dos clássicos milk shakes. No Dream Coffee, são sete opções da bebida láctea, uma delas, inclusive, com acréscimo de proteína (R$ 39,90).

Chocolate (R$ 29,90), morango (R$ 32,90), doce de leite (R$ 34,90), amendoim (R$ 32,90), limão (R$ 29,90) e Ninho com Nutella (R$ 44,90) são os outros sabores disponíveis.

Bebidas

Para quem busca opções mais leves, quentes ou frias, para acompanhar os pratos do Dream Coffee, há uma variedade de itens frios, como a soda italiana (R$ 25,90) e o suco detox (R$ 18,90), e quentes.

Nessa parte do cardápio, os clientes encontram itens como o cappuccino (a partir de R$ 15,90), chocolate quente (a partir de R$ 19,90) e, claro, cafés (a partir de R$ 10,90).

Menu de croissant

A França é reverenciada por uma seção especialmente dedicada aos croissants no menu da cafeteria. O tradicional é vendido a R$ 21,90, mas há a possibilidade de vir com ovos e bacon (R$ 31,90), presunto parma (R$ 43,90), doce de leite (R$ 32,90), morango com Nutella (R$ 34,90), entre outras opções.

Doces





A casa trabalha com quatro fatias doces, vendidas a R$ 33,90 cada: cheesecake, torta de limão, bolo red velvet ou bolo de brigadeiro. Para vontades menores, a sugestão é o clássico brigadeiro ou o beijinho (R$ 12,90 cada).

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Serviço

Avenida Celso Porfírio Machado, 150, Belvedere

Inauguração: 11 de setembro, a partir das 9h

