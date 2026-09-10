Prêmio Encontro Gastrô 2026: vote no melhor da gastronomia de BH

Já começou a votação que vai escolher os destaques da gastronomia da capital mineira em 2026. A 24ª edição do Prêmio Encontro Gastrô – O Melhor de BH recebe os votos do público de forma on-line, permitindo que a participação seja ampla e represente, de fato, as preferências dos belo-horizontinos.

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A premiação adota um modelo de votação em dois turnos. Essa estrutura foi pensada para ampliar o peso da escolha popular, reforçando a proposta de oferecer um resultado ainda mais representativo. Com isso, a participação do público se torna um elemento fundamental em todas as fases do processo.

Como funciona

Na primeira fase, o resultado é definido pela combinação dos votos do público com as avaliações de um júri técnico. Esse grupo é formado por 50 jurados, todos selecionados por serem pessoas que frequentam bares, restaurantes e outros estabelecimentos da cena gastronômica de Belo Horizonte.

A equipe de gastronomia da revista Encontro foi a responsável por fazer a seleção dos indicados que competem em 39 categorias. Elas estão organizadas em seis grandes grupos para abranger diferentes áreas da gastronomia:

Diversão

Lanches e Guloseimas

Boa Mesa

Sabores Regionais

Alta Gastronomia

Profissionais

Nesta edição, o prêmio conta com duas novas categorias: Melhor Bar ou Restaurante com Espaço Kids e Cozinha do Mundo.

A votação

Para votar, os interessados devem acessar a plataforma on-line e informar nome completo, e-mail e CPF. Cada CPF tem direito a um voto por grupo.

Encerrada essa etapa, os três finalistas de cada categoria avançam para a segunda fase da premiação, que é a grande final.

Na etapa decisiva, os vencedores serão escolhidos exclusivamente pelo público. Logo, a votação popular vai eleger os ganhadores de dois dos prêmios mais aguardados: Melhor Restaurante de Belo Horizonte e Restaurante Revelação de 2026.

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Os vencedores de todas as categorias serão anunciados e premiados durante uma festa que celebrará o encerramento do concurso.