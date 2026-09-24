MG: mulher morre e duas pessoas ficam feridas em grave acidente na BR-352
Batida entre dois carros na tarde desta quarta-feira (24/9) mobilizou bombeiros e Samu no km 479 da rodovia, em Pará de Minas
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Uma mulher morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um Ford EcoSport e um Volkswagen Gol na tarde desta quarta-feira (24/9), na BR-352, em Pará de Minas, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. A ocorrência foi registrada no km 479 da rodovia.
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O Corpo de Bombeiros foi acionado às 14h21. Conforme as informações repassadas pela corporação, os veículos foram encontrados posicionados paralelamente e no mesmo sentido. Inicialmente, os danos na parte dianteira dos dois automóveis indicavam uma possível colisão frontal.
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Uma mulher que estava no banco do passageiro do EcoSport morreu no local. A condutora do veículo ficou ferida e foi transportada pelo helicóptero Arcanjo para um hospital em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
O motorista do Gol foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar de Pará de Minas.
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Segundo os bombeiros, as duas vítimas que sobreviveram estavam conscientes e orientadas, mas apresentavam fraturas pelo corpo. As idades não foram divulgadas.