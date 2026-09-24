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CENTRO-OESTE DO ESTADO

MG: mulher morre e duas pessoas ficam feridas em grave acidente na BR-352

Batida entre dois carros na tarde desta quarta-feira (24/9) mobilizou bombeiros e Samu no km 479 da rodovia, em Pará de Minas

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
24/09/2026 18:41 - atualizado em 24/09/2026 18:48

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Acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (24)
Acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (24) crédito: CBMMG

Uma mulher morreu e duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um Ford EcoSport e um Volkswagen Gol na tarde desta quarta-feira (24/9), na BR-352, em Pará de Minas, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. A ocorrência foi registrada no km 479 da rodovia.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado às 14h21. Conforme as informações repassadas pela corporação, os veículos foram encontrados posicionados paralelamente e no mesmo sentido. Inicialmente, os danos na parte dianteira dos dois automóveis indicavam uma possível colisão frontal.

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Uma mulher que estava no banco do passageiro do EcoSport morreu no local. A condutora do veículo ficou ferida e foi transportada pelo helicóptero Arcanjo para um hospital em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O motorista do Gol foi socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar de Pará de Minas.

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Segundo os bombeiros, as duas vítimas que sobreviveram estavam conscientes e orientadas, mas apresentavam fraturas pelo corpo. As idades não foram divulgadas. 

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