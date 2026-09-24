Carnaval de BH: PBH publica edital de patrocínio para três edições da folia

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) publicou nesta quinta-feira (24) o edital de patrocínio para as três próximas edições do carnaval da capital. As empresas interessadas devem entregar a documentação exigida até 14 de outubro.

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De acordo com a PBH, a entrega dos documentos e do projeto comercial deve ser feita em envelope único, de segunda à sexta-feira, das 10h às 12h e das 14h às 17h, na sede da Belotur, na Rua Espírito Santo, 527, Centro.

Já a abertura das propostas será feita em sessão pública também na sede da Belotur, em 15 de outubro, às 10h. Todas as regras e critérios de participação estão disponíveis no regulamento disponível no portal da PBH.

Segundo a PBH, para marcas que desejam ampliar a visibilidade e se conectar a um público diverso, o carnaval de Belo Horizonte representa uma oportunidade de associar a imagem a uma das maiores celebrações populares do país. O edital de patrocínio para as edições de 2027, 2028 e 2029 prevê a contratação por meio de uma Cota Única de Patrocínio.

O investimento mínimo será de R$ 6 milhões por edição, com possibilidade de apresentação de propostas com valores superiores. A seleção levará em conta o maior valor ofertado, desde que atendidos os critérios e requisitos estabelecidos no edital.





Requisitos

Podem participar pessoas jurídicas de direito público ou privado, incluindo agências de marketing. A empresa vencedora poderá ativar até dez marcas, próprias ou de terceiros, sendo uma na categoria “Apresenta” e até nove na categoria “Patrocínio”. No caso das agências, podem ser indicadas marcas de clientes, respeitados os limites e as condições estabelecidos no edital.

De acordo com a PBH, o modelo de edital foi construído a partir de pesquisas de mercado e da análise de referências adotadas em outros carnavais do país. A Belotur fez um levantamento de formatos de patrocínio, estratégias comerciais e boas práticas aplicadas em destinos como Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo para identificar experiências bem-sucedidas e adequá-las às características e necessidades do Carnaval de Belo Horizonte, ressalta a PBH.

O estudo subsidiou a definição de um modelo próprio para a capital, que busca ampliar a atratividade comercial do evento e estruturar uma relação mais eficiente entre o poder público e as marcas patrocinadoras, segundo Eduardo Cruvinel, presidente da Belotur.

“O carnaval de Belo Horizonte se consolidou como uma das principais celebrações populares do país, sendo uma festa democrática, acessível e capaz de movimentar diferentes públicos, setores e territórios da cidade. Os resultados de 2026 reforçam essa trajetória, com recorde de público, forte impacto na economia e avanços importantes na estrutura e nos investimentos destinados à festa.”

Cruvinel destaca que esse crescimento amplia as possibilidades de participação da iniciativa privada na construção da folia.

“É a partir dessa dimensão que buscamos parceiros interessados em se associar ao carnaval e contribuir para que ele continue crescendo de forma sustentável e cada vez mais qualificado. Os recursos necessários para garantir os diferentes processos da festa estão assegurados pela Prefeitura e pela Belotur, e o patrocínio tem um papel estratégico ao ampliar a participação da iniciativa privada e ajudar a desonerar os cofres públicos municipais.”





Contrapartidas





De acordo com a PBH, as empresas patrocinadoras terão acesso a um conjunto de contrapartidas para a exposição de marca e interação com o público durante os dias de folia. Entre as possibilidades previstas estão a exploração de publicidade e merchandising em espaços públicos do município, especialmente nas áreas destinadas aos eventos oficiais, além da presença nas ações de comunicação, divulgação e sinalização da festa.

O edital também prevê a possibilidade de criação de experiências para os foliões nas dez regionais da cidade, ampliando a presença das marcas em diferentes pontos da capital.

Ainda segundo o Executivo Municipal, os patrocinadores vão poder utilizar a marca oficial do carnaval no desenvolvimento de ações de comunicação institucional, produtos, brindes e iniciativas de assessoria de imprensa, além de serem citados nas ações de comunicação relacionadas à folia. Outras contrapartidas e condições de participação estão detalhadas no edital.





Carnaval de Belo Horizonte





Em 2027, o período carnavalesco em BH vai de 23 de janeiro a 14 de fevereiro. De acordo com a PBH, a festa deste ano teve resultados recordes, se consolidando como uma das maiores festas populares do país. Movimentou 6,6 milhões de foliões, sendo 349 mil turistas, com cerca de R$ 1,4 bilhão circulando na economia da cidade.

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A PBH informa ainda que foi registrado um crescimento no número de foliões nas ruas, elevados índices de segurança, forte impacto econômico, alta taxa de ocupação hoteleira e ampliação dos investimentos destinados aos diversos atores que compõem a festa.