Carnaval 2027: prazo para solicitar auxílio financeiro à PBH é prorrogado

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) prorrogou o prazo para os blocos de carnaval interessados em receber o auxílio financeiro. O anúncio foi divulgado no "Diário Oficial do Município" (DOM) nesta quarta-feira (23/9). Agora, as agremiações interessadas têm até 7 de outubro para solicitar o benefício.

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As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet, por meio do Portal de Serviços – BH Digital. A administração municipal vai disponibilizar o montante total de R$ 3,7 milhões, que deve contemplar até 115 agremiações carnavalescas da capital.

Anteriormente, o prazo se encerrava em 30 de setembro. Com o novo prazo, os representantes das instituições devem enviar a documentação até as 18h de 7 de outubro.

O aporte financeiro previsto para esta edição será dividido em três categorias distintas. A Categoria A prevê o repasse de R$ 43.460 para até 55 blocos; a Categoria B vai contemplar 40 agremiações com a quantia de R$ 25.240 cada; e, por fim, a Categoria C direciona R$ 15.290 para 20 coletivos.

Exigências para inscrição

Conforme o edital, podem pleitear a verba tanto pessoas físicas maiores de 18 anos quanto pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, desde que sediadas ou residentes na capital mineira. É exigido que os blocos já estejam previamente cadastrados na Empresa de Turismo de Belo Horizonte (Belotur). Vale lembrar que os interessados só podem representar um único bloco.

Para evitar duplicidade, cada proponente só poderá representar uma única agremiação. A regulamentação proíbe a participação de microempreendedores individuais (MEI), pessoas físicas ou jurídicas em débito com a administração pública ou com prestações de contas rejeitadas, além de servidores públicos municipais e entidades como igrejas, clubes e sindicatos.

A avaliação técnica das propostas soma até 38 pontos, sendo eliminados os projetos que não atingirem a pontuação mínima de 26 pontos. Os jurados vão avaliar quesitos como ações comprovadas de sustentabilidade e diversidade, presença digital ativa este ano, autoria do trabalho e desfiles realizados em regiões descentralizadas. Desfiles organizados exclusivamente na Região Centro-Sul ou no Hipercentro da capital não receberão pontuação no quesito de localização, a menos que alcancem vilas, aglomerados ou periferias.

Prestação de contas

Os blocos contemplados deverão cumprir regras obrigatórias de divulgação da imagem institucional da PBH e da Belotur. As obrigações incluem a veiculação das marcas oficiais em postagens nas redes sociais e em elementos físicos durante o desfile, como faixas, estandartes ou lonas de trio.

Além disso, será necessária a citação sonora da parceria no microfone e a adesão à campanha social "Quebre o silêncio", voltada ao combate da violência sexual, com o treinamento presencial de ao menos um integrante do bloco.

As despesas permitidas com o recurso financeiro abrangem comprovantes e notas fiscais emitidos a partir de 18 de agosto deste ano até 30 dias após o encerramento da folia. Gastos com alimentação e bebidas não alcoólicas possuem um teto de 5% sobre o valor total recebido. Os pagamentos serão efetuados em parcela única após a assinatura do contrato e os responsáveis deverão enviar a prestação de contas digital até 22 de março de 2027.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck