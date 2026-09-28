Ataque a tiros deixa jovem morto e outros 2 baleados na Grande BH

Um jovem de 19 anos morreu e outros dois, de 22 e 23 anos, ficaram feridos em um ataque a tiros na Avenida Quinze de Novembro, no Bairro Jardim Petrópolis, em Betim, na Região Metropolitana. O crime ocorreu por volta das 18h desse domingo (27/9).

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Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), os três jovens estavam na via conversando quando um carro de cor escura se aproximou. Imagens de câmeras de segurança, conforme registrado no boletim de ocorrência, mostram dois suspeitos descendo do veículo e efetuando vários disparos contra o grupo.

Quando os militares chegaram, encontraram duas vítimas caídas no chão. O terceiro jovem, também baleado, foi localizado em uma padaria próxima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do jovem de 19 anos. Os outros dois feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Regional de Betim.

Durante o atendimento, uma aglomeração se formou ao redor das vítimas. De acordo com a ocorrência, os policiais solicitaram que as pessoas se afastassem para permitir o isolamento da área, mas a ordem não foi atendida. Os militares utilizaram spray de pimenta para dispersar o grupo.

Polícia apura possível relação com o tráfico

A tia do jovem morto contou à polícia que o sobrinho era usuário de drogas e também estaria envolvido com a venda de entorpecentes. Segundo ela, o rapaz tinha uma dívida relacionada ao tráfico.

Ainda conforme o relato da familiar, o jovem tentou deixar o tráfico, mas um traficante não teria permitido. A mulher também afirmou que um integrante do grupo criminoso havia morrido anteriormente em um confronto e que o sobrinho foi responsabilizado pelo episódio. Segundo ela, isso motivou uma ordem para matá-lo.

A tia afirmou ainda que acredita que o sobrinho era o único alvo do ataque e que os outros dois jovens acabaram baleados por estarem próximos dele. A versão apresentada pela familiar será apurada durante a investigação e, até o momento, não há confirmação oficial sobre a motivação do crime.

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Dois veículos que estavam estacionados nas proximidades também foram atingidos pelos tiros. Uma moradora relatou danos ao carro dela, e outro morador informou que seu Fiat Uno também foi atingido.