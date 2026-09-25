Jovem é morto a tiros em bairro de Santa Luzia

Um jovem de 21 anos foi morto a tiros no Bairro Palmital, em Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (25/9). A Polícia Militar encontrou o corpo da vítima no chão já sem sinais vitais. Discussão em festa pode ter motivado a morte do rapaz, segundo a PM.

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De acordo com a corporação, os familiares contaram aos agentes que uma moto teria parado próximo à vítima, o suspeito teria desembarcado e atirado contra o jovem.

As informações que chegaram aos militares é que uma discussão teria acontecido em uma festa na Chácaras del Rey, na mesma cidade, e que essa briga pode ter motivado os disparos contra o rapaz. O boletim de ocorrência não específica se a vítima havia participado desse conflito.

As testemunhas indicaram que o celular do jovem teria o contato de uma das mulheres envolvidas na discussão. A partir disso, a corporação apreendeu o celular e levou para perícia.

Os agentes identificaram a existência de uma câmera na rua, mas o equipamento não registrou o momento do crime.

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A Polícia Civil foi acionada e o corpo do jovem foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML).