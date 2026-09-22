Assine
overlay
Início Gerais
JUSTIÇA

Condenado por homicídio terá que indenizar e pagar pensão à filha da vítima

Menina, que tinha 4 anos quando o pai foi morto, receberá R$ 100 mil por danos morais, além de pensão equivalente a 50% do salário mínimo até completar a idade de 25 anos

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
22/09/2026 23:03 - atualizado em 22/09/2026 23:56

compartilhe

×
SÍMBOLO DA JUSTÇA
Desembargadores levaram em consideração a gravidade do homicídio e os impactos da perda do pai para a criança crédito: Pexels/ KATRIN BOLOVTSOVA

Um homem que já havia sido condenado por homicídio terá que pagar indenização e pensão à filha da vítima. A menina, que tinha 4 anos quando o pai foi morto, em julho de 2021, receberá R$ 100 mil por danos morais, além de pensão equivalente a 50% do salário mínimo até completar a idade de 25 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A jovem entrou na Justiça pedindo a reparação com base na condenação criminal do réu pelo Tribunal do Júri, que transitou em julgado. O juízo da Comarca de Mantena, na região do Vale do Rio Doce, julgou parcialmente procedentes tais pedidos.

A sentença destacou que a condenação criminal definitiva do réu pelo Tribunal do Júri tornava incontestável a obrigação de reparar os danos na esfera Cível, e fixou as indenizações. O condenado recorreu, alegando incapacidade financeira por ser beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) e sustentando não haver comprovação da dependência econômica da menina.

Leia Mais

O relator do recurso, desembargador Marcelo de Oliveira Milagres, rejeitou os argumentos e considerou que a dependência econômica de filhos menores em relação aos pais é presumida pela jurisprudência, ressaltando que a perda do pai privou a criança do amparo financeiro que seria prestado. O magistrado considerou a gravidade do homicídio e os impactos da perda para a criança.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a decisão, nos termos do artigo 944 do Código Civil, a indenização pode ser medida pela extensão do dano, e a condição financeira do responsável não deve ser o principal critério para reduzir a reparação, especialmente diante da perda de uma vida. O voto dele foi acompanhado pelos desembargadores Monteiro de Castro e Luziene Barbosa Lima. 

Tópicos relacionados:

condenado homicidio indenizacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay