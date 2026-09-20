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OPERAÇÃO POLICIAL

Confronto com a PM tem dois mortos e fuzil apreendido no Sul de Minas

Dupla pode estar envolvida em organização criminosa que matou sargento da PM em março deste ano. Drogas e armas de fogo foram apreendidas

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
20/09/2026 22:17

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Diversas armas foram apreendidas em operação realizada pela PM em Campo Belo
Diversas armas foram apreendidas em operação realizada pela PM em Campo Belo crédito: PMMG/Divulgação

Dois homens, de 25 e 27 anos, morreram durante um confronto com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) na manhã deste domingo (20/9) em Campo Belo, no Sul do estado. Com eles, foram apreendidas diversas armas e certa quantidade de drogas.

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De acordo com o capitão Jonathan Fonseca, a ação fez parte de uma operação contra organizações criminosas na região e contou com o apoio do Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam).

"Na ocasião, foram alvos duas pessoas envolvidas no tráfico de drogas que estavam homiziadas (escondidas) no estado de São Paulo e recentemente voltaram para Campo Belo”, explica o capitão.

Ainda de acordo com Fonseca, a dupla resistiu à ação da PM, que atirou contra os suspeitos. Eles foram socorridos em um hospital da região, mas morreram na unidade de saúde.

Também foram apreendidos um fuzil 556, três pistolas e entorpecentes – que serão contabilizados.

Suspeitos podem estar associados a morte de sargento

Os homens mortos neste domingo são suspeitos de integrar uma facção criminosa responsável pela morte do sargento Rodrigo da Silva Pereira em março deste ano. O militar, de 40 anos, atuava no 8º Batalhão da corporação.

Conforme a PMMG, Rodrigo havia acabado de chegar perto da casa dele, no Bairro Jardim Brasil Vilela, onde foi surpreendido pelos criminosos. Câmeras de segurança registraram o momento do ataque.

Nas imagens, o carro do policial aparece estacionado até que uma motocicleta com dois homens se aproxima e emparelha com o veículo. O passageiro saca uma arma e dispara várias vezes em direção à janela do motorista. A moto então sai em alta velocidade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e encontrou uma médica que tentava reanimar a vítima, atingida por disparos de arma de fogo. Foram realizadas manobras de ressuscitação, mas a morte foi confirmada ainda no local.

Cerco e bloqueio

Após o crime, equipes da PM montaram uma operação de cerco e bloqueio para localizar os envolvidos. Durante as buscas, houve troca de tiros entre policiais e suspeitos e dois homens morreram baleados. Além disso, três pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido. Na ocasião, três armas de fogo também foram recolhidas.

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A PM alegou, em março, que a motivação do assassinato seria a atuação do oficial no combate à criminalidade no município. O grupo já era investigado por tráfico de drogas, homicídio, lavagem de dinheiro e contrabando de cigarros.

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