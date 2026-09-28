Onda de calor coloca 190 cidades de Minas sob alerta vermelho do Inmet
Instituto Nacional de Meteorologia prevê temperaturas até 5°C acima da média, elevando os riscos à saúde e o perigo de incêndios florestais no estado
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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho devido a uma intensa onda de calor que atinge 190 municípios de Minas Gerais. O aviso, válido até o dia 30 de setembro, indica que as temperaturas podem ficar até 5°C acima da média para o período, o que representa um grande perigo à saúde da população. A combinação do calor extremo com a baixa umidade do ar também eleva criticamente o risco de incêndios florestais.
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O que significa o alerta vermelho de onda de calor?
Diferente dos alertas focados apenas na umidade, o alerta vermelho para onda de calor é acionado quando as temperaturas permanecem 5°C ou mais acima da média por um período superior a cinco dias consecutivos. Esse cenário representa um risco significativo para a saúde, podendo agravar doenças preexistentes e causar problemas como hipertermia e desidratação severa.
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Quais regiões de Minas estão sob maior risco?
O alerta abrange principalmente cidades localizadas nas regiões do Oeste de Minas, Sul/Sudoeste, Zona da Mata, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Campo das Vertentes. As autoridades reforçaram o monitoramento ambiental nessas áreas, que historicamente concentram um grande número de focos de queimadas durante o período de estiagem.
Quais os principais riscos da onda de calor para a saúde?
O clima extremamente quente e seco afeta diretamente o sistema respiratório e o bem-estar geral, com atenção especial a crianças e idosos. Os principais sintomas e problemas associados incluem:
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complicações alérgicas e respiratórias, como asma e rinite;
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sangramento pelo nariz;
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ressecamento da pele e dos olhos;
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irritação na garganta e sensação de areia nos olhos;
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cansaço, dor de cabeça e tontura devido à desidratação.
Como se proteger e prevenir incidentes?
Medidas simples adotadas no dia a dia podem reduzir os riscos tanto para a saúde quanto para o meio ambiente. A Defesa Civil e órgãos de saúde recomendam as seguintes práticas durante o período de alerta:
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aumentar a ingestão de líquidos, principalmente água, mesmo sem sentir sede;
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evitar a prática de exercícios físicos ao ar livre entre as 10h e as 16h;
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umidificar ambientes com toalhas molhadas, baldes de água ou umidificadores;
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usar roupas leves e evitar exposição direta ao sol nos horários de pico;
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não atear fogo em lixo, mato ou para limpeza de terrenos;
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não jogar bitucas de cigarro nas beiras de rodovias;
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em caso de mal-estar relacionado ao calor, procure uma unidade de saúde. Para focos de incêndio, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199).