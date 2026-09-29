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ELEIÇÕES 2026

Transporte público em Minas será gratuito durante o domingo de eleição

Determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) garante passe livre em todo o país durante o pleito; prefeituras e concessionárias alinham logística do esquema especial

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
29/09/2026 15:23 - atualizado em 29/09/2026 15:24

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Entrega de novos ônibus na Avenida Afonso Pena, no Centro, em abril: até o fim do ano, mais de 250 veículos deverão ser incorporados à frota
Belo Horizonte, onde o transporte público já é gratuito aos domingos, pode contar com operação especial no domingo de eleição crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Os eleitores de Minas Gerais terão passe livre no transporte público coletivo urbano e metropolitano durante os dias de votação das eleições de 2026. A medida, confirmada e regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), vale para o primeiro turno, que ocorre neste domingo (4/10), e no possível segundo turno, em 25 de outubro.

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A ação do TSE garante a gratuidade das passagens em todo o território nacional com o objetivo de combater o absenteísmo eleitoral e assegurar o pleno exercício do direito ao voto, especialmente para as populações de menor renda e residentes em áreas periféricas.

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A determinação exige que o poder público e as concessionárias operem com a frota completa, em níveis equivalentes aos dias úteis, impedindo a redução do quadro de horários tradicionalmente aplicada aos domingos. O passe livre abrange ônibus urbanos, linhas metropolitanas, BRT e sistemas sobre trilhos em todas as capitais e municípios brasileiros.

A garantia do transporte gratuito no dia das eleições é uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), com resolução do TSE, que reconheceu o acesso à mobilidade urbana como condição essencial para a democracia.

A orientação da Justiça Eleitoral é para que os passageiros fiquem atentos aos canais oficiais das prefeituras e companhias de transporte nos dias anteriores à votação, onde serão detalhados os horários de início e encerramento da gratuidade, além dos documentos necessários para o embarque.

Grande BH

Apesar da obrigatoriedade e da proximidade do pleito, os detalhes operacionais sobre como o benefício será aplicado na prática na Região Metropolitana de Belo Horizonte ainda dependem de definições oficiais por parte dos órgãos gestores.

A capital, onde o transporte público é gratuito aos domingos e feriados, deve ter uma operação especial durante as eleições. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), entre as 5h e as 20h haverá um reforço de cerca de 40% nas viagens de todas as linhas de ônibus convencionais (Move e suplementares) feitas aos domingos comuns, o equivalente a 4 mil viagens. 

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra), responsável pela gestão dos ônibus metropolitanos, e com a concessionária Metrô BH para questionar o plano de operação, a frota reservada e a exigência ou não de apresentação do título de eleitor para o embarque.

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Até a publicação desta matéria, os órgãos e concessionárias não haviam retornado com as informações solicitadas.

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