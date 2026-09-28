Obras em BH serão paralisadas perto das eleições; veja o motivo

Jornalista há 20 anos, com passagens por grandes redações do Brasil, como O Globo, Extra e Estado de Minas, assim como por agências de comunicação e produção de conteúdo.

A Prefeitura de Belo Horizonte determinou a paralisação de obras em vias públicas durante o período eleitoral de 2026. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) no último sábado (26/9) e busca garantir a segurança durante o pleito.

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A portaria da Secretaria Municipal de Política Urbana define que apenas intervenções emergenciais poderão ser realizadas. A decisão atende a um ofício do Tribunal Superior Eleitoral.

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A suspensão dos trabalhos ocorrerá em dois períodos distintos. O primeiro começa à 00h00 de 1º de outubro e termina às 23h59 de 6 de outubro. O segundo será de 00h00 de 22 de outubro a 23h59 de 26 de outubro.

Obras paralisadas em BH

A determinação afeta todas as obras localizadas em um raio de até 1 quilômetro dos seguintes endereços: