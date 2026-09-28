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MOBILIDADE URBANA

Obras em BH serão paralisadas perto das eleições; veja o motivo

Medida visa garantir a segurança no período eleitoral e afeta vias em bairros como Centro, Lourdes e Barreiro. Confira as datas da suspensão

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Gabriel Felice
Gabriel Felice
Repórter
Jornalista há 20 anos, com passagens por grandes redações do Brasil, como O Globo, Extra e Estado de Minas, assim como por agências de comunicação e produção de conteúdo.
28/09/2026 00:00 - atualizado em 28/09/2026 11:27

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PBH, em parceria com o Cefet-MG, abriu vagas para curso noturno de programação web exclusivo para mulheres
Fachada Prefeitura de Belo Horizonte, no Centro da capital crédito: Rodrigo Clemente/PBH

A Prefeitura de Belo Horizonte determinou a paralisação de obras em vias públicas durante o período eleitoral de 2026. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) no último sábado (26/9) e busca garantir a segurança durante o pleito.

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A portaria da Secretaria Municipal de Política Urbana define que apenas intervenções emergenciais poderão ser realizadas. A decisão atende a um ofício do Tribunal Superior Eleitoral.

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A suspensão dos trabalhos ocorrerá em dois períodos distintos. O primeiro começa à 00h00 de 1º de outubro e termina às 23h59 de 6 de outubro. O segundo será de 00h00 de 22 de outubro a 23h59 de 26 de outubro.

Obras paralisadas em BH

A determinação afeta todas as obras localizadas em um raio de até 1 quilômetro dos seguintes endereços:

  • Cidade Jardim: Avenida Prudente de Morais, nº 100 e nº 320; Rua Josafá Belo, nº 36; Avenida Bernardo Mascarenhas, nº 317.

  • Lourdes: Avenida do Contorno, nº 7038 e nº 7526.

  • Centro: Avenida Afonso Pena, nº 867.

  • Cidade Nova: Avenida Cristiano Machado, nº 1708.

  • Jardim Filadélfia: BR-040 - KM 2,5 Rua Flor de Trigo, nº 20 e nº 24.

  • Mantiqueira: Rua Padre Pedro Pinto, nº 4946 e nº 5020.

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  • Barreiro: Rua Alcindo Vieira, nº 67 e nº 69.

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