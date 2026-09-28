Venda Nova: região pode ganhar nova linha com menos paradas

Duas novas linhas semiexpressas de ônibus devem ser criadas em Belo Horizonte para melhorar o atendimento aos passageiros das estações Venda Nova e Vilarinho e de quem utiliza o corredor da Avenida Presidente Antônio Carlos. As propostas foram publicadas no sábado (26/9), no Diário Oficial do Município, e ainda podem receber contestações até esta terça-feira (29/9).

A primeira é uma sublinha da linha 63 – Estação Venda Nova/Av. Antônio Carlos. O trajeto previsto terá início na estação e seguirá pela R. Alfredo Santos Neves, Av. Vilarinho, Av. Dom Pedro I, Av. Presidente Antônio Carlos, Av. Nossa Senhora de Fátima, R. Peçanha, Av. Dom Pedro II, Av. Nossa Senhora de Fátima, Av. Presidente Antônio Carlos, Av. Dom Pedro I, Av. Vilarinho, Av. Elias Antônio Issa e R. Padre Pedro Pinto, até retornar à estação.

Já a segunda é uma sublinha da linha 68 – Estação Vilarinho/Av. Antônio Carlos. O ônibus sairá da estação, entra na Av. Vilarinho, segue Av. Dom Pedro I, Av. Presidente Antônio Carlos, Av. Nossa Senhora de Fátima, R. Peçanha, Av. Dom Pedro II, Av. Nossa Senhora de Fátima, Av. Presidente Antônio Carlos, Av. Dom Pedro I, Av. Vilarinho, e retorna para o final.

Os dois serviços foram classificados como semi-expressos e têm como justificativa a melhoria do atendimento, no entanto qualquer pessoa interessada pode contestar ou questionar a proposta, apresentando por escrito o motivo pelo qual não concorda com ela até terça-feira (29/9). Os dois processos estão vinculados ao mesmo número, 31.00754881/2026-87.