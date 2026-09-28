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TRANSPORTE PÚBLICO

Venda Nova: região pode ganhar nova linha com menos paradas

Novas sublinhas de ônibus foram publicadas no Diário Oficial de Belo Horizonte e devem atender passageiros das estações Venda Nova, Vilarinho e do corredor Antônio Carlos

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
28/09/2026 14:03

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Estação Venda Nova
Estação Venda Nova crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press. Brasil

Duas novas linhas semiexpressas de ônibus devem ser criadas em Belo Horizonte para melhorar o atendimento aos passageiros das estações Venda Nova e Vilarinho e de quem utiliza o corredor da Avenida Presidente Antônio Carlos. As propostas foram publicadas no sábado (26/9), no Diário Oficial do Município, e ainda podem receber contestações até esta terça-feira (29/9).

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A primeira é uma sublinha da linha 63 – Estação Venda Nova/Av. Antônio Carlos. O trajeto previsto terá início na estação e seguirá pela R. Alfredo Santos Neves, Av. Vilarinho, Av. Dom Pedro I, Av. Presidente Antônio Carlos, Av. Nossa Senhora de Fátima, R. Peçanha, Av. Dom Pedro II, Av. Nossa Senhora de Fátima, Av. Presidente Antônio Carlos, Av. Dom Pedro I, Av. Vilarinho, Av. Elias Antônio Issa e R. Padre Pedro Pinto, até retornar à estação. 

Já a segunda é uma sublinha da linha 68 – Estação Vilarinho/Av. Antônio Carlos. O ônibus sairá da estação, entra na Av. Vilarinho, segue Av. Dom Pedro I, Av. Presidente Antônio Carlos, Av. Nossa Senhora de Fátima, R. Peçanha, Av. Dom Pedro II, Av. Nossa Senhora de Fátima, Av. Presidente Antônio Carlos, Av. Dom Pedro I, Av. Vilarinho, e retorna para o final. 

Os dois serviços foram classificados como semi-expressos e têm como justificativa a melhoria do atendimento, no entanto qualquer pessoa interessada pode contestar ou questionar a proposta, apresentando por escrito o motivo pelo qual não concorda com ela até terça-feira (29/9). Os dois processos estão vinculados ao mesmo número, 31.00754881/2026-87. 

Ainda não está detalhado nos avisos quais pontos de ônibus serão atendidos ou deixados de fora pelas novas linhas. A reportagem procurou a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (Sumbo), para esclarecer como o serviço vai funcionar, mas aguarda retorno. 

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*Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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