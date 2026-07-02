Projeto circense limpa ruas de bairros de Venda Nova

“O projeto surgiu da necessidade de ressignificar alguns espaços aqui na comunidade, através da arte circense”, destaca o palhaço Limão Wagner Silva, responsável pelo “O Palhaço Limão em: Flores e Canteiros”. A proposta busca limpar ruas e ressignificar espaços das comunidades da Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (BH). A iniciativa começou em 2023 e está na quarta edição. Neste ano, as ações nos bairros da regional começaram em maio e vão até agosto.

“Quando o circo chega na cidade, ele não tem um local apropriado para se apresentar e tem que arrumar um canto, no fundo do vale, naquele lugar ermo. A arte circense chega e revitaliza esse ambiente”, destaca Wagner. A ideia é juntar a comunidade e limpar lugares usados comumente para o descarte de lixo. O projeto conta com oficinas que capacitam os moradores para reutilizar materiais recicláveis para confeccionar vasos, que posteriormente serão usados para o plantio de mudas ornamentais.

As ações contam com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte e patrocínio cultural da Minas Gerais Administração e Serviços S.A (MGS).

Os jardins dos canteiros são implantados em locais de “bota-fora” - espaços dentro dos bairros usados para o descarte irregular de lixo e entulho. As ações incluem limpeza urbana – em parceria com a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) –, oficinas práticas de reciclagem e uma programação cultural gratuita nas inaugurações, com a participação de artistas locais.

“E feito uma revitalização no lugar e depois a inauguração desse jardim com uma apresentação do circo do palhaço Limão”, relata Wagner, que diz que espera levar o projeto para mais bairros e regiões de BH. “O projeto nasceu em Venda Nova. Queremos cuidar e legitimar o projeto nesse território. Acredito que esteja na hora de nos movimentar. Recebemos uma pessoa do Barreiro que veio fazer o projeto conosco e ficou muito entusiasmado.”

O projeto busca revitalizar jardins pela comunidade Leandro Couri/Em/D.A Press

As maiores dificuldades enfrentadas pela iniciativa são as pessoas que não entendem a importância de preservação das alamedas e como os pontos de bota-fora são negativos para as comunidades.

“Ficamos tristes quando limpamos um lugar e passa algum tempo vemos sujeira. Embora o índice de acontecimentos seja muito pequeno, nos bate uma tristeza muito grande”, diz. “As pessoas não veem a rua como um espaço público. As pessoas olham para as vias e pensam que lhe pertencem. Eu tenho uma frase que sempre uso que é ‘Se é público, é meu, é seu e é do outro”, conscientiza o palhaço.

Apoio das crianças

A presença de crianças é um ponto destacado por Wagner, que, além de palhaço, também é pedagogo. Ele afirma que essa correlação de profissões possibilitaria que ele ensinasse através de exemplos práticos.

“É muito louco quando levamos isso para crianças porque quando eu escrevi o projeto — de elaboração de jardins — a ideia era que fosse feita com as famílias, com as crianças, com os pais e com os avós, porque todos são frutos desse meio-ambiente”, enfatiza o pedagogo.

Após a criança comprar a ideia, ela esboça nas ruas desenhos e plantam mudas de árvores de acordo com as orientações que lhe foram passadas nas oficinas. A proatividade dos pequenos incentiva que os demais membros do núcleo familiar comecem a fazer ações similares, o que transforma o projeto em um trabalho coletivo.

“Percebemos que isso é muito positivo, porque as crianças que vão herdar esse nosso planeta. Elas vão passar futuramente nesse jardim e falar: ‘Olha, aquela árvore foi eu que plantei’”, finaliza Wagner.

O vigilante Wanderson Guedes Macedo de Souza, de 49 anos, levou a filha, ao bairro Mantiqueira, em Venda Nova, local que recebeu a ação entre os dias 19 e 21 de junho. As atividades lúdicas chamaram atenção deles, que participaram pela primeira vez da iniciativa. “Achei muito interessante, principalmente pelas crianças que temos na região. Eles pintaram uma calçada, colocaram flores, pintaram o pneu, fizeram plantações. No domingo aconteceu teatro e música”, diz.

As ações de acessibilidade foram um ponto destacado pelo vigilante. A filha dele é autista e gosta muito de pintar. Na ocasião, ela também participou das ações teatrais disponibilizadas.

“Teve uma parte que achei muito interessante, havia uma moça intérprete de sinais. Isso é muito interessante, porque as crianças começam a olhar e perguntar: ‘O que aquela moça está fazendo?’ Os pais falavam: ‘Ela tá falando na linguagem do surdo e mudo’. A criança se abre para esse lado e que existem pessoas diferentes, mas que merecem estar juntas”, finaliza Vanderson.

Serviço

A quarta edição do projeto vai de maio a agosto deste ano. Por enquanto, a iniciativa é feita apenas na Região de Venda Nova. Até o momento, foram feitas manutenções em seis canteiros do bairro.

CANTEIRO 7

Data: Sexta-feira – 03/07

Horário: A partir de 08h

Local: Rua Sebastião Clemente de Souza – Mantiqueira

Atividade: Limpeza do espaço com SLU

Revitalização do canteiro

Data: Sábado – 04/07

Horário: 08h às 12h

Atividade: Revitalização do canteiro

Data: Domingo – 05/07

Horário: 16h

Programação artística: Inauguração e Espetáculo: Circo do Palhaço Limão

CANTEIRO 8

Data: Sexta-feira – 17/07

Horário: A partir de 08h

Endereço: R. Crisanto Muniz, 41 – Rio Branco

Atividade: Limpeza do espaço com SLU

Data: Sábado – 18/07

Horário: 08h às 12h

Atividade: Revitalização do canteiro

Data: Domingo – 19/07

Horário: 16h

Programação artística: Inauguração e Espetáculo: Circo do Palhaço Limão

CANTEIRO 9

Data: Sexta-feira – 31/07

Horário: A partir de 08h

Endereço: R. Ávila, próximo ao nº 134 – Europa

Atividade: Limpeza do espaço com SLU

Data: Sábado – 01/08

Horário: 08h às 12h

Atividade: Revitalização do canteiro

Data: Domingo – 02/08

Horário: 16h

Programação artística: Inauguração e Espetáculo: Circo do Palhaço Limão

CANTEIRO 10

Data: Sexta-feira – 07/08

Horário: A partir de 08h

Endereço: R. Noruega, 100 – Europa

Atividade: Limpeza do espaço com SLU

Data: Sábado – 08/08

Horário: 08h às 12h

Atividade: Revitalização do canteiro

Dia: Domingo – 09/08

Horário: 16h

Programação artística: Inauguração e Espetáculo: Circo do Palhaço Limão

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima