Queda de galho complica trânsito no Nova Granada, em BH
Árvore está atravessada na Rua Sebastião de Barros, mas motoristas se arriscam passando por baixo dela para seguir transitando na via
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O galho de uma árvore de grande porte caiu na Rua Sebastião de Barros, no Bairro Nova Granada, Região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (1º/10).
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Apesar de estar atravessado na via, o galho está apoiado em um muro do lado oposto e motoristas arriscam passar por debaixo do vão formado.
Imagens feitas pelo Estado de Minas mostram que fios de postes próximos foram atingidos com a queda.
A reportagem entrou em contato com a Cemig e aguarda resposta.
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*Matéria em atualização