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ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Queda de galho complica trânsito no Nova Granada, em BH

Árvore está atravessada na Rua Sebastião de Barros, mas motoristas se arriscam passando por baixo dela para seguir transitando na via

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Izabella Caixeta
Edésio Ferreira
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
Edésio Ferreira
Repórter
Formado em Comunicação Social pela Faculdade Newton Paiva, com habilitação em Jornalismo. Atuando como repórter multimídia, desde de 2010, no Jornal Estado de Minas.
01/10/2026 11:33

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Árvore de pequeno porte caiu na rua Sebastião de Barros, no bairro Nova Granada, em BH
Árvore de pequeno porte caiu na Rua Sebastião de Barros, no Bairro Nova Granada, em BH crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

O galho de uma árvore de grande porte caiu na Rua Sebastião de Barros, no Bairro Nova Granada, Região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (1º/10). 

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Apesar de estar atravessado na via, o galho está apoiado em um muro do lado oposto e motoristas arriscam passar por debaixo do vão formado. 

Imagens feitas pelo Estado de Minas mostram que fios de postes próximos foram atingidos com a queda. 

A reportagem entrou em contato com a Cemig e aguarda resposta. 

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*Matéria em atualização

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