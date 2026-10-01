Troca de bandeiras no Epa e Mineirão começa após aprovação final do Cade

A aprovação final do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deu início ao processo de transição de 114 unidades das redes Epa e Mineirão Atacarejo para o controle dos Supermercados BH. A decisão, oficializada em 24 de setembro, permite que a nova gestão comece a implementar as mudanças visuais e operacionais, alterando a rotina de compras em dezenas de municípios de Minas Gerais.

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O que muda com a aprovação do Cade?

Com o aval do órgão regulador, os Supermercados BH estão autorizados a iniciar a integração das lojas adquiridas. Isso inclui a reforma das unidades, a troca de fachadas e a implementação dos sistemas de logística e operação próprios da rede, marcando o começo efetivo da mudança de bandeira nos pontos de venda.

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O processo de aquisição havia sido anunciado anteriormente, mas dependia da análise do Cade para evitar concentração de mercado. A autorização, que ocorreu no final de setembro, foi concedida sem restrições, o que acelera o cronograma para a conclusão da transição em todas as lojas envolvidas na negociação.

Quais lojas do Epa e Mineirão foram vendidas?

A negociação envolve um total de 114 estabelecimentos comerciais das bandeiras Epa Plus, Epa Premium e Mineirão, sendo 103 supermercados e 11 atacarejos. As lojas estão distribuídas em 19 cidades do estado, abrangendo a capital, a Região Metropolitana de Belo Horizonte e o interior mineiro.

É importante destacar que a negociação inicial previa 120 lojas, mas 6 unidades foram excluídas após o Cade classificar a transação como complexa devido a preocupações sobre concentração de mercado em algumas localidades. A DMA Distribuidora S/A, antiga controladora, continuará operando essas unidades excluídas e as demais lojas do Epa e do Mineirão que não fizeram parte do acordo comercial com os Supermercados BH.

Como vai funcionar a troca de bandeiras?

Planejamento individual: cada unidade terá um cronograma específico de reforma, com algumas lojas podendo fechar temporariamente para a adequação do layout e da identidade visual.

Reforma e reestruturação: as lojas passarão por obras para se alinharem ao padrão dos Supermercados BH, o que inclui mudanças na fachada, gôndolas e comunicação interna.

Integração de sistemas: haverá a substituição dos sistemas de caixa, estoque e logística para os utilizados pela rede compradora.

Reinauguração: após a conclusão das reformas, as lojas serão reabertas ao público já operando integralmente sob a nova bandeira. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Qual o impacto da aquisição no varejo mineiro?

A aquisição fortalece a posição dos Supermercados BH como uma das maiores redes do setor em Minas Gerais e no Brasil. A operação representa um movimento de consolidação no varejo alimentício do estado, aumentando a capilaridade da marca e ampliando sua presença em mercados onde as redes Epa e Mineirão já possuíam pontos estabelecidos.