DMA Distribuidora inaugura loja Epa Plus na divisa entre BH e Sabará

Unidade vai contar com açougue, frios, padaria, hortifrúti, mercearia, adega e bazar. A expansão gerou 110 vagas de emprego diretas e mais de 500 indiretas

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
17/12/2025 19:12

Nova loja Epa Plus na divisa entre Belo Horizonte e Sabará
Loja está localizado na Rua José Maria, sem número, entre os bairros Granja de Freitas (de Sabará) e Taquaril (em BH) crédito: DMA/Divulgação

A DMA Distribuidora inaugura hoje (18/12) uma nova unidade do Epa Plus na divisa entre Belo Horizonte e Sabará, na Região Metropolitana. O supermercado está localizado na Rua José Maria, sem número, entre os bairros Granja de Freitas (em Sabará) e Taquaril (na capital), uma região com elevada densidade populacional. 

A loja abre ao público às 10h, com preços diferenciados de inauguração, condição que será mantida por, pelo menos, 15 dias. A ideia é aproximar-se dos moradores da região, que, hoje, não contam com muitas opções, levando serviços e preço baixo. 


A nova unidade do Epa Plus conta com seções de açougue, frios, padaria, hortifrúti, mercearia, adega e bazar. A loja tem 2.730 m² de área construída, 1.500 m² de área de venda, 110 vagas de estacionamento e 14 checkouts (caixas). A expansão gerou 110 vagas de emprego diretos e mais de 500 indiretos.

Em 2025, foram inauguradas oito novas unidades do Epa em Belo Horizonte. O ano também foi marcado pela reforma e modernização de quase 50% das lojas da rede na capital. Nos últimos dois anos, foram abertas 12 unidades Epa Premium, nas antigas lojas do Supernosso.

As lojas mais antigas que foram modernizadas ganharam a chancela Epa Plus, aumentando o número de serviços disponíveis, com o mesmo “cardápio” oferecido na unidade inaugurada hoje. 

A DMA Distribuidora fecha o ano de 2025 com 126 lojas do Epa em Minas Gerais, além de 30 unidades do Mineirão Atacarejo no estado. Ao todo, o grupo conta com 183 lojas em todo o país, entre Epa, Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo, em uma rede que perpassa os estados da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, gerando 16 mil empregos diretos.

bh epa inauguracao sabara

