Quais aparelhos mais gastam luz? Conheça os vilões da sua conta de energia

A conta de luz é um gasto mensal que pode pesar bastante no orçamento familiar, fazendo muitos consumidores tentarem identificar os principais responsáveis pelo alto consumo.

A desconfiança costuma recair sobre aparelhos que ficam ligados o tempo todo, como o roteador de Wi-Fi. No entanto, o impacto desse dispositivo é mínimo perto dos verdadeiros “vilões” da energia elétrica que operam em sua casa.

Identificar esses eletrodomésticos e adotar hábitos mais eficientes pode gerar uma economia significativa no final do mês. A chave não está em deixar de usá-los, mas em entender como funcionam e otimizar sua utilização no dia a dia. Pequenas mudanças de comportamento fazem toda a diferença na fatura de energia.

Os aparelhos que mais consomem energia

Para ajudar a focar seus esforços de economia, listamos os equipamentos que mais exigem da rede elétrica e como usá-los de forma mais inteligente. Surpreendentemente, o maior gasto geralmente vem de aparelhos que aquecem ou resfriam ambientes e água.

Chuveiro elétrico

Disparado o campeão de consumo na maioria das residências brasileiras. Sua alta potência resulta em um gasto elevado. Para economizar, prefira banhos mais curtos e utilize a chave na posição “verão” em dias mais quentes, o que reduz o consumo em até 30% de acordo com o engenheiro de Eficiência Energética da Cemig, Welhiton Adriano de Castro Silva. "Reduzir o tempo embaixo do chuveiro é o mais recomendado, pois nos dias mais frios é comum a utilização do equipamento na potência máxima, que permite um banho mais quente - mas aumenta o consumo de energia consideravelmente", disse.

Ar-condicionado

Essencial para o conforto em regiões quentes, este aparelho é outro grande consumidor. O segredo para um uso eficiente é manter a temperatura estável, entre 23°C e 25°C. Temperaturas muito baixas forçam o motor a trabalhar sem parar. Além disso, manter portas e janelas fechadas e os filtros sempre limpos garante melhor desempenho com menor gasto.

Geladeira

Por funcionar 24 horas por dia, seu impacto é constante. Modelos mais antigos e com a borracha de vedação desgastada gastam muito mais. Verifique se a porta está fechando corretamente para evitar gastos desnecessários. Ao comprar uma nova, procure pelo Selo Procel de eficiência energética, que classifica os aparelhos de A (mais eficiente) a G (menos eficiente).

“A geladeira é outro eletrodoméstico que consome bastante energia em uma residência, principalmente devido ao ‘abre e fecha’. Além disso, é importante lembrar que alimentos ainda quentes não devem ser armazenados no seu interior, pois isso faz com que o motor do refrigerador trabalhe por mais tempo e, consequentemente, aumenta o consumo de energia”, afirma o engenheiro da Cemig.

Cooktop de indução e forno elétrico

Aparelhos modernos como o cooktop de indução e o forno elétrico são mais eficientes no cozimento, mas demandam alta potência para funcionar. A dica é otimizar seu uso: sempre que possível, cozinhe mais de um prato de uma vez no forno. .

Modo stand-by

Aquela pequena luz acesa na televisão, no micro-ondas e no videogame indica um consumo de energia que, somado ao longo do mês, pode ser significativo. Embora o gasto individual seja baixo, o conjunto de aparelhos em espera representa um desperdício contínuo. Desligá-los da tomada quando não estiverem em uso pode ser uma forma simples de economizar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Com informações da Agência Minas

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria