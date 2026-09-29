Epa vira Supermercados BH: veja a lista completa das 114 lojas

Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep

Uma das maiores movimentações do setor varejista de Minas Gerais foi confirmada após aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade): o Supermercados BH adquiriu um vasto conjunto de lojas das redes Epa Supermercados e Mineirão Atacarejo. A operação, que também inclui postos de combustíveis e centros de distribuição, representa uma expansão significativa para a gigante mineira e altera a paisagem do comércio em Belo Horizonte e diversas cidades do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para os consumidores, a principal dúvida é saber se a unidade do seu bairro está entre as que mudaram de bandeira. A transição já está em andamento de forma gradual, e a mudança envolve tanto os supermercados tradicionais da marca Epa quanto as unidades de formato 'atacarejo' do Mineirão. A lista abaixo inclui os endereços que fizeram parte da negociação. Confira se a sua loja está entre elas.

Leia Mais

Confira a listagem com as lojas que terão a nova marca:

Belo Horizonte

Alípio de Melo: Av. Heráclito Mourão de Miranda, 800

Alípio de Melo: Av. João XXIII, 495

Anchieta: R. Francisco Deslandes, 900

Anchieta: R. Vitório Marçola, 310

Araguaia: Av. Menelick de Carvalho, 245

Belvedere: Av. Luiz Paulo Franco, 383

Betânia: R. Úrsula Paulino, 1321

Betânia: R. Úrsula Paulino, 2405

Boa Vista: R. Elísio de Brito, 239

Caiçara: R. Francisco Bicalho, 2095

Caiçara: R. Rosinha Sigaud, 201

Calafate: R. Platina, 1600

Carlos Prates: Av. Dom Pedro II, 2930

Castelo: Av. Miguel Perrela, 987

Centro: R. Curitiba, 1001

Centro: R. dos Guajajaras, 11

Centro: R. Saturnino de Brito, 89

Centro: R. São Paulo, 957

Cidade Jardim: Av. Prudente de Morais, 374

Cidade Nova: Av. Cristiano Machado, 2250

Coração Eucarístico: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 3330

Coração Eucarístico: R. Coração Eucarístico de Jesus, 86

Estoril: Av. Barão Homem de Melo, 3095

Estoril: Av. Professor Mário Werneck, 1200

Floramar: R. José Vieira Muniz, 310

Floresta: Av. do Contorno, 1341

Funcionários: R. Antônio de Albuquerque, 1080

Funcionários: R. Ceará, 1700

Guarani: Av. Waldomiro Lobo, 1499

Gutierrez: Av. Marquês de Valença, 170

Havaí: R. Manila, 470

Havaí/Estrela Dalva: Av. Costa do Marfim, 260

Horto: Av. Silviano Brandão, 1650

Indaiá: R. Izabel Bueno, 445

Independência: R. Mariza Afonso, 226

Ipiranga: Av. Bernardo de Vasconcelos, 2323

Jardim Inconfidência: Av. Abílio Machado, 3075

Jardim Vitória: R. Dona Chiquinha, 80

Lagoinha: Av. Pres. Antônio Carlos, 735

Liberdade: R. Boaventura, 1757

Milionários: R. Caetano Pirri, 110

Nova Granada: Av. Barão Homem de Melo, 50

Nova Suíça: Av. Amazonas, 5320

Nova Suíça: R. Joaquim Nabuco, 208

Ouro Preto: R. Monteiro Lobato, 488

Padre Eustáquio: Av. Teresa Cristina, 2940

Padre Eustáquio: R. Pará de Minas, 750

Padre Eustáquio: R. Padre Eustáquio, 2354

Paulo VI: R. João Lemos, 151

Pompéia: R. Belém, 60

Pompéia: R. Mario Martins, 53

Renascença: R. Jacuí, 2330

Sagrada Família: R. Conselheiro Lafaiete, 735

Santa Efigênia: R. Tenente Garro, 120

Santa Lúcia: R. Kepler, 441

Santa Mônica: R. dos Astecas, 2600

Santa Mônica: R. Hudson Gouthier, 278

Santa Terezinha: Av. Santa Terezinha, 1234

Santo Agostinho: R. Rio Grande do Sul, 1019

Santo Agostinho: R. Rodrigues Caldas, 455

São Gabriel: R. São João da Serra, 30

São Lucas: Av. do Contorno, 4255

São Luiz: Alameda das Princesas, 245

São Pedro: Av. Nossa Senhora do Carmo, 1420

Serra: R. Caraça, 600

Serra: R. do Ouro, 949

Silveira: R. Ilacir Pereira Lima, 595

Sion: Av. Uruguai, 1045

Sion: Pç. Dep. Renato Azeredo, 22

Sion: R. Venezuela, 455

Tirol: Av. Expedito de Faria Tavares, 32

Venda Nova: Av. Vilarinho, 1300

Venda Nova: R. Padre Pedro Pinto, 2450

Vila Cloris: Av. Cristiano Machado, 11833

Vila Paris: R. Irai, 235

Barbacena

Ipanema: Av. Helena Aguiar de Figueiredo, 131

Betim

Filadélfia: Av. das Américas, 675

Vila Recreio: Av. Bandeirantes, 1000

Congonhas

Centro: Av. Júlia Kubitcheck, 1355

Conselheiro Lafaiete

Centro: R. Desembargador Dayrell de Lima, 50

Contagem

Bernardo Monteiro: R. Tereza Cristina, 185

Braúnas: R. Therezinha Brandão Resende, 85

Centro: R. Bernardo Monteiro, 900

Cidade Industrial: R. Tiradentes, 2592

Guanabara: R. Extrema, 95

Novo Eldorado: R. Dr. João Augusto Fonseca e Silva, 1104

Pq. Durval de Barros: R. Leblon, 36

Pq. Riacho das Pedras: R. Rio Solimões, 347

Pedra Azul: R. Santa Maria, 537

Riacho das Pedras: Rodovia Fernão Dias, km 35, 3700

Coronel Fabriciano

Centro: R. Doutor Moacir Byrro, 632

Ipatinga

Horto: Av. Castelo Branco, 911

Itabirito

Lourdes: R. Maria Bernardina, 565

João Monlevade

Carneirinhos: Av. Getúlio Vargas, 4507

Teresópolis: Av. Resplendor, 201

Juiz de Fora

Industrial: Av. Garcia Rodrigues Paes, 12001

Nova Lima

Centro: Pç. Bernardino de Lima, 120

Jardim Canadá: Av. Toronto, 1320

Ouro Preto

Vila Itacolomi: Av. Juscelino Kubitcheck, 91

Ponte Nova

Palmeiras: Av. Doutor Otávio Soares, 408

Ribeirão das Neves

Botafogo/Justinópolis: Av. Gávea, 1200

Centro: Av. Ari Teixeira Costa, 480

Fortaleza: R. Monte Castelo, 265

Justinópolis: Av. Denise Cristina Rocha, 320

San Marino: BR-040, 152

Santa Luzia

Bela Vista: R. Jaime Carlos Afonso Teixeira, 29

Parque Boa Esperança: R. do Carmo, 165

São Benedito: Av. Brasília, 2160

Sete Lagoas

Canaã: Praça José Cirilo Leão, 10

Canaã: R. Cachoeira da Prata, 80

Centro: Av. Antônio Olinto, 447

Centro: R. Senhor dos Passos, 43

Varginha

Parque Nossa Senhora das Graças: Av. Celina Ferreira Ottoni, 888 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Vespasiano