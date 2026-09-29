Epa vira Supermercados BH: veja a lista completa das 114 lojas
A gigante varejista mineira amplia sua presença em BH e mais cidades; saiba se o supermercado do seu bairro está entre os que mudaram de bandeira
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Uma das maiores movimentações do setor varejista de Minas Gerais foi confirmada após aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade): o Supermercados BH adquiriu um vasto conjunto de lojas das redes Epa Supermercados e Mineirão Atacarejo. A operação, que também inclui postos de combustíveis e centros de distribuição, representa uma expansão significativa para a gigante mineira e altera a paisagem do comércio em Belo Horizonte e diversas cidades do estado.
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Para os consumidores, a principal dúvida é saber se a unidade do seu bairro está entre as que mudaram de bandeira. A transição já está em andamento de forma gradual, e a mudança envolve tanto os supermercados tradicionais da marca Epa quanto as unidades de formato 'atacarejo' do Mineirão. A lista abaixo inclui os endereços que fizeram parte da negociação. Confira se a sua loja está entre elas.
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Confira a listagem com as lojas que terão a nova marca:
Belo Horizonte
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Alípio de Melo: Av. Heráclito Mourão de Miranda, 800
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Alípio de Melo: Av. João XXIII, 495
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Anchieta: R. Francisco Deslandes, 900
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Anchieta: R. Vitório Marçola, 310
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Araguaia: Av. Menelick de Carvalho, 245
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Belvedere: Av. Luiz Paulo Franco, 383
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Betânia: R. Úrsula Paulino, 1321
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Betânia: R. Úrsula Paulino, 2405
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Boa Vista: R. Elísio de Brito, 239
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Caiçara: R. Francisco Bicalho, 2095
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Caiçara: R. Rosinha Sigaud, 201
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Calafate: R. Platina, 1600
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Carlos Prates: Av. Dom Pedro II, 2930
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Castelo: Av. Miguel Perrela, 987
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Centro: R. Curitiba, 1001
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Centro: R. dos Guajajaras, 11
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Centro: R. Saturnino de Brito, 89
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Centro: R. São Paulo, 957
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Cidade Jardim: Av. Prudente de Morais, 374
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Cidade Nova: Av. Cristiano Machado, 2250
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Coração Eucarístico: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 3330
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Coração Eucarístico: R. Coração Eucarístico de Jesus, 86
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Estoril: Av. Barão Homem de Melo, 3095
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Estoril: Av. Professor Mário Werneck, 1200
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Floramar: R. José Vieira Muniz, 310
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Floresta: Av. do Contorno, 1341
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Funcionários: R. Antônio de Albuquerque, 1080
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Funcionários: R. Ceará, 1700
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Guarani: Av. Waldomiro Lobo, 1499
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Gutierrez: Av. Marquês de Valença, 170
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Havaí: R. Manila, 470
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Havaí/Estrela Dalva: Av. Costa do Marfim, 260
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Horto: Av. Silviano Brandão, 1650
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Indaiá: R. Izabel Bueno, 445
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Independência: R. Mariza Afonso, 226
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Ipiranga: Av. Bernardo de Vasconcelos, 2323
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Jardim Inconfidência: Av. Abílio Machado, 3075
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Jardim Vitória: R. Dona Chiquinha, 80
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Lagoinha: Av. Pres. Antônio Carlos, 735
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Liberdade: R. Boaventura, 1757
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Milionários: R. Caetano Pirri, 110
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Nova Granada: Av. Barão Homem de Melo, 50
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Nova Suíça: Av. Amazonas, 5320
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Nova Suíça: R. Joaquim Nabuco, 208
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Ouro Preto: R. Monteiro Lobato, 488
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Padre Eustáquio: Av. Teresa Cristina, 2940
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Padre Eustáquio: R. Pará de Minas, 750
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Padre Eustáquio: R. Padre Eustáquio, 2354
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Paulo VI: R. João Lemos, 151
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Pompéia: R. Belém, 60
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Pompéia: R. Mario Martins, 53
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Renascença: R. Jacuí, 2330
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Sagrada Família: R. Conselheiro Lafaiete, 735
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Santa Efigênia: R. Tenente Garro, 120
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Santa Lúcia: R. Kepler, 441
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Santa Mônica: R. dos Astecas, 2600
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Santa Mônica: R. Hudson Gouthier, 278
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Santa Terezinha: Av. Santa Terezinha, 1234
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Santo Agostinho: R. Rio Grande do Sul, 1019
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Santo Agostinho: R. Rodrigues Caldas, 455
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São Gabriel: R. São João da Serra, 30
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São Lucas: Av. do Contorno, 4255
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São Luiz: Alameda das Princesas, 245
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São Pedro: Av. Nossa Senhora do Carmo, 1420
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Serra: R. Caraça, 600
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Serra: R. do Ouro, 949
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Silveira: R. Ilacir Pereira Lima, 595
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Sion: Av. Uruguai, 1045
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Sion: Pç. Dep. Renato Azeredo, 22
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Sion: R. Venezuela, 455
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Tirol: Av. Expedito de Faria Tavares, 32
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Venda Nova: Av. Vilarinho, 1300
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Venda Nova: R. Padre Pedro Pinto, 2450
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Vila Cloris: Av. Cristiano Machado, 11833
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Vila Paris: R. Irai, 235
Barbacena
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Ipanema: Av. Helena Aguiar de Figueiredo, 131
Betim
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Filadélfia: Av. das Américas, 675
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Vila Recreio: Av. Bandeirantes, 1000
Congonhas
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Centro: Av. Júlia Kubitcheck, 1355
Conselheiro Lafaiete
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Centro: R. Desembargador Dayrell de Lima, 50
Contagem
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Bernardo Monteiro: R. Tereza Cristina, 185
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Braúnas: R. Therezinha Brandão Resende, 85
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Centro: R. Bernardo Monteiro, 900
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Cidade Industrial: R. Tiradentes, 2592
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Guanabara: R. Extrema, 95
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Novo Eldorado: R. Dr. João Augusto Fonseca e Silva, 1104
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Pq. Durval de Barros: R. Leblon, 36
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Pq. Riacho das Pedras: R. Rio Solimões, 347
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Pedra Azul: R. Santa Maria, 537
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Riacho das Pedras: Rodovia Fernão Dias, km 35, 3700
Coronel Fabriciano
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Centro: R. Doutor Moacir Byrro, 632
Ipatinga
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Horto: Av. Castelo Branco, 911
Itabirito
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Lourdes: R. Maria Bernardina, 565
João Monlevade
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Carneirinhos: Av. Getúlio Vargas, 4507
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Teresópolis: Av. Resplendor, 201
Juiz de Fora
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Industrial: Av. Garcia Rodrigues Paes, 12001
Nova Lima
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Centro: Pç. Bernardino de Lima, 120
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Jardim Canadá: Av. Toronto, 1320
Ouro Preto
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Vila Itacolomi: Av. Juscelino Kubitcheck, 91
Ponte Nova
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Palmeiras: Av. Doutor Otávio Soares, 408
Ribeirão das Neves
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Botafogo/Justinópolis: Av. Gávea, 1200
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Centro: Av. Ari Teixeira Costa, 480
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Fortaleza: R. Monte Castelo, 265
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Justinópolis: Av. Denise Cristina Rocha, 320
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San Marino: BR-040, 152
Santa Luzia
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Bela Vista: R. Jaime Carlos Afonso Teixeira, 29
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Parque Boa Esperança: R. do Carmo, 165
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São Benedito: Av. Brasília, 2160
Sete Lagoas
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Canaã: Praça José Cirilo Leão, 10
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Canaã: R. Cachoeira da Prata, 80
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Centro: Av. Antônio Olinto, 447
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Centro: R. Senhor dos Passos, 43
Varginha
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Parque Nossa Senhora das Graças: Av. Celina Ferreira Ottoni, 888
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Vespasiano
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Santa Clara: Av. Rossana Murta, 311