Assine
overlay
Início Economia
AQUISIÇÃO

Epa vira Supermercados BH: veja a lista completa das 114 lojas

A gigante varejista mineira amplia sua presença em BH e mais cidades; saiba se o supermercado do seu bairro está entre os que mudaram de bandeira

Publicidade
Carregando...
Ellen Cristie
Ellen Cristie
Repórter
Editora de Saúde e Bem Viver, Beleza e Turismo, é formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela PUC Minas, pós-graduada e mestre em Interações Midiáticas, também pela PUC. Trabalha no Estado de Minas há mais de 30 anos, tendo iniciado como trainee e rep
29/09/2026 09:01 - atualizado em 29/09/2026 09:03

compartilhe

×
Epa vira Supermercados BH: veja a lista completa das 114 lojas
Fachada de uma unidade do Supermercados BH, rede que expande sua atuação em Minas Gerais com novas aquisições de lojas crédito: Supermercados BH/Instagram

Uma das maiores movimentações do setor varejista de Minas Gerais foi confirmada após aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade): o Supermercados BH adquiriu um vasto conjunto de lojas das redes Epa Supermercados e Mineirão Atacarejo. A operação, que também inclui postos de combustíveis e centros de distribuição, representa uma expansão significativa para a gigante mineira e altera a paisagem do comércio em Belo Horizonte e diversas cidades do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para os consumidores, a principal dúvida é saber se a unidade do seu bairro está entre as que mudaram de bandeira. A transição já está em andamento de forma gradual, e a mudança envolve tanto os supermercados tradicionais da marca Epa quanto as unidades de formato 'atacarejo' do Mineirão. A lista abaixo inclui os endereços que fizeram parte da negociação. Confira se a sua loja está entre elas.

Leia Mais

Confira a listagem com as lojas que terão a nova marca:

Belo Horizonte

  • Alípio de Melo: Av. Heráclito Mourão de Miranda, 800

  • Alípio de Melo: Av. João XXIII, 495

  • Anchieta: R. Francisco Deslandes, 900

  • Anchieta: R. Vitório Marçola, 310

  • Araguaia: Av. Menelick de Carvalho, 245

  • Belvedere: Av. Luiz Paulo Franco, 383

  • Betânia: R. Úrsula Paulino, 1321

  • Betânia: R. Úrsula Paulino, 2405

  • Boa Vista: R. Elísio de Brito, 239

  • Caiçara: R. Francisco Bicalho, 2095

  • Caiçara: R. Rosinha Sigaud, 201

  • Calafate: R. Platina, 1600

  • Carlos Prates: Av. Dom Pedro II, 2930

  • Castelo: Av. Miguel Perrela, 987

  • Centro: R. Curitiba, 1001

  • Centro: R. dos Guajajaras, 11

  • Centro: R. Saturnino de Brito, 89

  • Centro: R. São Paulo, 957

  • Cidade Jardim: Av. Prudente de Morais, 374

  • Cidade Nova: Av. Cristiano Machado, 2250

  • Coração Eucarístico: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 3330

  • Coração Eucarístico: R. Coração Eucarístico de Jesus, 86

  • Estoril: Av. Barão Homem de Melo, 3095

  • Estoril: Av. Professor Mário Werneck, 1200

  • Floramar: R. José Vieira Muniz, 310

  • Floresta: Av. do Contorno, 1341

  • Funcionários: R. Antônio de Albuquerque, 1080

  • Funcionários: R. Ceará, 1700

  • Guarani: Av. Waldomiro Lobo, 1499

  • Gutierrez: Av. Marquês de Valença, 170

  • Havaí: R. Manila, 470

  • Havaí/Estrela Dalva: Av. Costa do Marfim, 260

  • Horto: Av. Silviano Brandão, 1650

  • Indaiá: R. Izabel Bueno, 445

  • Independência: R. Mariza Afonso, 226

  • Ipiranga: Av. Bernardo de Vasconcelos, 2323

  • Jardim Inconfidência: Av. Abílio Machado, 3075

  • Jardim Vitória: R. Dona Chiquinha, 80

  • Lagoinha: Av. Pres. Antônio Carlos, 735

  • Liberdade: R. Boaventura, 1757

  • Milionários: R. Caetano Pirri, 110

  • Nova Granada: Av. Barão Homem de Melo, 50

  • Nova Suíça: Av. Amazonas, 5320

  • Nova Suíça: R. Joaquim Nabuco, 208

  • Ouro Preto: R. Monteiro Lobato, 488

  • Padre Eustáquio: Av. Teresa Cristina, 2940

  • Padre Eustáquio: R. Pará de Minas, 750

  • Padre Eustáquio: R. Padre Eustáquio, 2354

  • Paulo VI: R. João Lemos, 151

  • Pompéia: R. Belém, 60

  • Pompéia: R. Mario Martins, 53

  • Renascença: R. Jacuí, 2330

  • Sagrada Família: R. Conselheiro Lafaiete, 735

  • Santa Efigênia: R. Tenente Garro, 120

  • Santa Lúcia: R. Kepler, 441

  • Santa Mônica: R. dos Astecas, 2600

  • Santa Mônica: R. Hudson Gouthier, 278

  • Santa Terezinha: Av. Santa Terezinha, 1234

  • Santo Agostinho: R. Rio Grande do Sul, 1019

  • Santo Agostinho: R. Rodrigues Caldas, 455

  • São Gabriel: R. São João da Serra, 30

  • São Lucas: Av. do Contorno, 4255

  • São Luiz: Alameda das Princesas, 245

  • São Pedro: Av. Nossa Senhora do Carmo, 1420

  • Serra: R. Caraça, 600

  • Serra: R. do Ouro, 949

  • Silveira: R. Ilacir Pereira Lima, 595

  • Sion: Av. Uruguai, 1045

  • Sion: Pç. Dep. Renato Azeredo, 22

  • Sion: R. Venezuela, 455

  • Tirol: Av. Expedito de Faria Tavares, 32

  • Venda Nova: Av. Vilarinho, 1300

  • Venda Nova: R. Padre Pedro Pinto, 2450

  • Vila Cloris: Av. Cristiano Machado, 11833

  • Vila Paris: R. Irai, 235

Barbacena

  • Ipanema: Av. Helena Aguiar de Figueiredo, 131

Betim

  • Filadélfia: Av. das Américas, 675

  • Vila Recreio: Av. Bandeirantes, 1000

Congonhas

  • Centro: Av. Júlia Kubitcheck, 1355

Conselheiro Lafaiete

  • Centro: R. Desembargador Dayrell de Lima, 50

Contagem

  • Bernardo Monteiro: R. Tereza Cristina, 185

  • Braúnas: R. Therezinha Brandão Resende, 85

  • Centro: R. Bernardo Monteiro, 900

  • Cidade Industrial: R. Tiradentes, 2592

  • Guanabara: R. Extrema, 95

  • Novo Eldorado: R. Dr. João Augusto Fonseca e Silva, 1104

  • Pq. Durval de Barros: R. Leblon, 36

  • Pq. Riacho das Pedras: R. Rio Solimões, 347

  • Pedra Azul: R. Santa Maria, 537

  • Riacho das Pedras: Rodovia Fernão Dias, km 35, 3700

Coronel Fabriciano

  • Centro: R. Doutor Moacir Byrro, 632

Ipatinga

  • Horto: Av. Castelo Branco, 911

Itabirito

  • Lourdes: R. Maria Bernardina, 565

João Monlevade

  • Carneirinhos: Av. Getúlio Vargas, 4507

  • Teresópolis: Av. Resplendor, 201

Juiz de Fora

  • Industrial: Av. Garcia Rodrigues Paes, 12001

Nova Lima

  • Centro: Pç. Bernardino de Lima, 120

  • Jardim Canadá: Av. Toronto, 1320

Ouro Preto

  • Vila Itacolomi: Av. Juscelino Kubitcheck, 91

Ponte Nova

  • Palmeiras: Av. Doutor Otávio Soares, 408

Ribeirão das Neves

  • Botafogo/Justinópolis: Av. Gávea, 1200

  • Centro: Av. Ari Teixeira Costa, 480

  • Fortaleza: R. Monte Castelo, 265

  • Justinópolis: Av. Denise Cristina Rocha, 320

  • San Marino: BR-040, 152

Santa Luzia

  • Bela Vista: R. Jaime Carlos Afonso Teixeira, 29

  • Parque Boa Esperança: R. do Carmo, 165

  • São Benedito: Av. Brasília, 2160

Sete Lagoas

  • Canaã: Praça José Cirilo Leão, 10

  • Canaã: R. Cachoeira da Prata, 80

  • Centro: Av. Antônio Olinto, 447

  • Centro: R. Senhor dos Passos, 43

Varginha

Vespasiano

  • Santa Clara: Av. Rossana Murta, 311

Tópicos relacionados:

aquisicao comercio epa-supermercados mudancas supermercados-bh varejo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay