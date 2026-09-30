Troca de controle em supermercados altera rotina de compras dos mineiros

A recente aprovação da compra de 114 pontos comerciais das redes Epa e Mineirão Atacarejo pelo Supermercados BH, validada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), marca um novo capítulo para o varejo em Minas Gerais. A transição, que envolve a mudança de bandeira das lojas, impacta diretamente a rotina de milhares de consumidores no estado.

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O que muda para os clientes?

A principal alteração para os consumidores será a mudança da identidade visual das lojas, que passarão a operar sob a bandeira Supermercados BH. A transição será gradual e os clientes verão as unidades sendo reformadas e adaptadas ao novo padrão.

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E os vale-compras e cartões-presente?

De acordo com práticas usuais do mercado varejista, vale-compras e cartões-presente já emitidos tendem a ser honrados durante períodos de transição, mas os consumidores devem consultar diretamente as lojas ou canais de atendimento para confirmar as condições específicas, uma vez que não houve um comunicado oficial conjunto sobre o tema.

Entenda a aquisição pelo Supermercados BH

A operação de compra foi aprovada pelo Cade, mas com uma ressalva. A negociação original envolvia 120 lojas, mas o órgão determinou a exclusão de 6 unidades para evitar concentração de mercado em determinadas regiões. Com a incorporação das 114 unidades restantes, o Supermercados BH reforça sua posição como uma das principais redes varejistas de Minas Gerais, expandindo significativamente sua capilaridade no estado.

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A transação envolve os pontos comerciais e instalações de 103 supermercados e 11 atacarejos, distribuídos em 19 municípios mineiros. É importante notar que as marcas "Epa" e "Mineirão" continuam pertencendo ao Grupo DMA; o que o Supermercados BH adquiriu foram os locais onde essas lojas operavam. O movimento indica uma maior concentração no setor varejista regional, com o Supermercados BH assumindo um papel ainda mais dominante.