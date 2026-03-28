Mart Minas atinge marco histórico e projeta futuro

O Grupo Mart Minas & Dom Atacadista estabelece novo marco em sua história ao inaugurar sua 100ª loja, na cidade de Santa Luzia, Região Metropolitana de BH. A unidade entrou em operação esta semana e consolida a presença da marca em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, dentro do processo de expansão do Grupo no Sudeste. Com meta de chegar a 110 unidades ainda em 2026 e faturamento projetado de R$ 15 bilhões, o grupo aposta em programas de formação de líderes e ações de fidelização que já beneficiam mais de 5 milhões de clientes.



O sucesso da rede se apoia no propósito presente desde sua fundação, em 2001, quando o Mart Minas inaugurou sua primeira loja em Divinópolis: o foco nas pessoas. De acordo com a filosofia do grupo, esse compromisso orienta todas as decisões estratégicas para aumentar o poder de compra dos consumidores, criar oportunidades e transformar vidas.



A rede vem ampliando fortemente sua presença em Minas Gerais e Rio de Janeiro, combinando vendas no atacado e no varejo. O modelo atende tanto consumidores finais quanto pequenos e médios empreendedores, com foco em preços competitivos e alto volume de produtos.



A abertura da 100ª loja ocorre em meio a uma sequência de inaugurações realizadas no primeiro trimestre deste ano, entre elas a unidade Dom Atacadista de Búzios e as novas lojas Mart Minas em Betim, Sete Lagoas e Santa Luzia.

LIDERANÇA

Para sustentar seu avanço, o grupo aposta fortemente no desenvolvimento de equipes e na formação de lideranças. Atualmente, cerca de 90% dos cargos de liderança são ocupados por profissionais formados internamente. Programas como a Escola Mart Minas & DOM estruturam trilhas de treinamento e capacitação contínua, sempre alinhadas à cultura corporativa. Neste ano, a empresa também lançou o Programa Legado, que oferece remuneração diferenciada e um plano estruturado de desenvolvimento, com foco na formação de futuros líderes. A diretriz central do negócio é atender os clientes com excelência, ao mesmo tempo em que gera oportunidades de emprego e renda nas regiões onde atua.



Além da expansão física e dos programas internos, o grupo tem investido em ações de fidelização de clientes. Entre elas está a campanha “Sua Compra Dá Sorte”, lançada neste ano para as duas bandeiras. Nessa campanha, clientes dos clubes de vantagens concorrem a um carro todos os meses e a vales-compra diariamente, além de receberem chances em dobro ao pagar suas compras via Pix ou com o cartão de crédito Alvo, empresa de serviços financeiros do grupo. Atualmente, mais de 5 milhões de clientes na base dos clubes de vantagens Mart Mais e Meu Dom se beneficiam de ofertas exclusivas, personalizadas de acordo com o perfil de compra de cada CPF.



Atualmente, o grupo ocupa a oitava posição no ranking da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Em 2026, planeja superar a marca de 110 lojas em funcionamento na região Sudeste e atingir R$ 15 bilhões de faturamento. O diretor da rede, Filipe Martins, comemora essa consolidação da presença nos mercados mineiro e fluminense: “Estamos confiantes de que 2026 será um ano ainda mais promissor, com expansão planejada para mais cidades, fortalecendo nossa relação com clientes e funcionários, que são parte essencial dessa trajetória de crescimento”, afirma.



CRESCIMENTO

Criado em 2019, com a primeira unidade no bairro de Realengo, o Dom Atacadista consolidou sua presença no estado fluminense. Atualmente, soma dezenas de lojas, atendendo milhares de clientes por dia e impactando centenas de bairros. A operação inclui ainda serviços como televendas e negociação direta com gerentes, ampliando as condições comerciais para diferentes perfis de público.



Já o Mart Minas, que em 2026 completa 25 anos, terá ao longo do ano uma série de ações especiais voltadas ao público interno. A rede figura como líder no segmento de atacado e varejo em Minas Gerais, com forte presença no interior e na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A companhia mantém uma estratégia baseada em volume, variedade e preços competitivos.

BRIEFING

Flávia Rios e Mariana Matoso Divulgação

REDE MUDA



A Rede Comunicação, agência corporativa com 23 anos de atuação liderada pela CEO Flávia Rios, anunciou mudanças importantes: uma nova liderança, a implantação de serviços, e o reposicionamento no mercado.

FOCO ESTRATÉGICO



Agora, opera com comunicação integrada (360°), squads e áreas transversais, incluindo dados, gestão de crises, treinamentos e tendências. O objetivo é ampliar o foco estratégico e fortalecer a atuação como consultoria.

MUDANÇAS



Para consolidar sua posição e focar na gestão da reputação, a Rede prioriza especialidades da equipe e parceiros. Mariana Matoso assume como diretora executiva, liderando operação e estratégia, enquanto Monica Farias, Marina Figueiredo e Lícia Linhares passam a gerentes de áreas.

POSICIONAMENTO



O novo posicionamento da empresa, "A Reputação acontece em Rede", destaca a importância da gestão estratégica da reputação. Com reconhecimento nacional, a Rede é a 26ª maior agência do país e está entre as 10 melhores do setor, segundo o Anuário Mega Brasil. Seu portfólio inclui grandes empresas como Gerdau, CNH, Vale e O Boticário.

CIDADES PROTEGIDAS



O primeiro encontro da Jornada Cidades Protegidas no Palácio da Liberdade, reunindo especialistas e representantes do setor, vai acontecer em 15 de abril, no Palácio das Artes. O evento inaugura uma agenda estratégica para fortalecer o papel do corretor de seguros na construção de cidades resilientes.

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ATUAÇÃO AMPLIADA



Após o sucesso da edição especial em Diamantina, o evento em BH marca o início de ações concretas para a segurança urbana em 2026. O foco é ampliar a atuação dos corretores de seguros. A programação inclui Welcome Coffee, painéis, debates e visita guiada ao Palácio, além de almoço mineiro para networking.